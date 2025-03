Hospital atualiza boletim médico e trata caso de Pedro Severino como de ‘alta complexidade’

Neste sábado, a Unimed Ribeirão Preto atualizou o boletim médico sobre o estado de saúde de Pedro Henrique Severino, jogador de 19 anos do Red Bull Bragantino, que sofreu um grave acidente de carro na última terça-feira, na Rodovia Anhanguera, em São Paulo. O boletim informa que o atleta “segue internado sob cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”, sendo tratado com sedativos, ventilação mecânica e neuroproteção cerebral. A equipe médica do hospital está composta por intensivistas, neurocirurgiões e outros profissionais especializados, que monitoram o quadro de forma contínua.

O acidente de Severino gerou grande repercussão, principalmente após a gravidade do quadro inicial. Após a colisão com a traseira de um caminhão, o jogador foi internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana (SP), onde “a equipe médica chegou a abrir o protocolo para confirmação de morte encefálica”, mas o procedimento foi interrompido após o atleta ter uma “crise de tosse”, indicando atividade cerebral. Esse sinal positivo levou à transferência de Severino para o Hospital Unimed Ribeirão Preto, na manhã do dia 6 de março.

No hospital de Ribeirão Preto, Severino passou por exames de imagem e foi submetido a um monitoramento intensivo, o que permitiu detectar “a atividade cerebral” e estabilizar seu quadro. Apesar disso, o boletim médico destaca que “a gravidade do trauma craniano requer ainda recursos intensivos do tratamento aplicado pela equipe médica”, e que, portanto, o quadro do jogador “segue estável, porém grave”. A equipe médica continua realizando exames e acompanhando a evolução do atleta para ajustar os cuidados conforme necessário.

Pedro Severino estava nas categorias de base do Red Bull Bragantino. Foto: Reprodução/Instagram @pedrao_05

PUBLICIDADE O hospital reforça que, além dos cuidados médicos, a equipe “segue prestando todo o suporte necessário ao paciente e à sua família, realizando avaliações contínuas e reforça que é um caso de alta complexidade”. A situação permanece delicada, e a atenção constante é crucial para garantir a melhor recuperação possível para Severino. O jogador permanece na UTI sob observação, e os exames seguem sendo realizados para avaliar a resposta do cérebro ao tratamento. O acidente que quase tirou a vida de Severino também envolveu Pedro Castro, seu colega de time e amigo, que estava no mesmo veículo. Castro sofreu uma fratura na vértebra cervical e escoriações, e recebeu alta médica nesta sexta. A colisão entre o carro e um caminhão ocorreu na região de Americana, e a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente, tratando-o como lesão corporal decorrente de direção perigosa.

A investigação do acidente segue, com o motorista Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos, afirmando ter “dormido ao volante”, conforme depoimento à polícia. Ambos os motoristas passaram por testes de bafômetro, que resultaram negativos. A polícia prossegue com os procedimentos investigativos para esclarecer completamente o caso.

Pedro Severino, que pertence ao Botafogo-SP e estava emprestado ao Bragantino desde o início do ano, é filho de Lucas Severino, ex-centroavante do Athletico-PR, Corinthians e da Seleção Brasileira. Ele havia assinado contrato com o Bragantino apenas no sábado, 1º de março. O clube de Ribeirão Preto, em solidariedade ao atleta, promoveu uma roda de oração no Estádio Santa Cruz, com jogadores, comissão técnica e funcionários unidos em apoio a Severino.