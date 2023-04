Hulk decide e Atlético-MG derrota Athletico-PR no Independência

Com dois gols de Hulk, o Atlético-MG desencantou no Brasileirão com vitória sobre o Athletico-PR por 2 a 0, na noite deste sábado, na Arena Independência, pela terceira rodada do Brasileirão. A vitória alivia a pressão sobre o técnico Eduardo Coudet.

A primeira vitória no Brasileirão levou o Atlético aos quatro pontos, enquanto o Athletico ficou estacionado com três pontos.

Desgostoso com a sequência irregular do Atlético, Hulk chamou a responsabilidade e voltou a decidir. Logo aos nove minutos, o atacante recebeu um passe de primeira de Edenílson, invadiu a área e soltou um belo chute cruzado para superar o goleiro Bento.

Pedro Souza/Atletico Mineiro Foto: Pedro Souza/Atletico Mineiro

Hulk voltou a aparecer aos 14 minutos, quando recebeu um cruzamento de Rubens e mandou na rede pelo lado de fora. O camisa 7 ainda teve mais uma oportunidade de ampliar. Ele se esticou todo para tentar empurrar a bola, após um desvio de Paulinho, no cruzamento de Hyoran, mas não conseguiu.

O primeiro tempo, inclusive, foi quase todo do Atlético. Sem espaço para fazer a infiltração, Rômulo arriscou de fora da área, mas jogou por cima do gol de Everson.

No intervalo, Paulo Turra mexeu no time do Athletico, que voltou com outra postura. Desta vez, precisou de apenas dois minutos para criar uma grande oportunidade de gol. Terans soltou o pé de fora da área e exigiu um milagre de Everson.

No segundo tempo, o Atlético teve menos espaço, mas conseguiu criar algumas chances. Aos 16 minutos, Hulk achou Paulinho dentro da área. O camisa 10 mandou por cima do gol de Bento.

O clima esquentou com o decorrer da partida. Aos 32 minutos, Alex Santana deixou o braço no rosto de Patrick e acabou expulso. Com um a mais, o Atlético foi para cima e decretou a vitória aos 38 minutos. Em rápido contra-ataque, Hulk fez o que quis diante de Thiago Heleno e Zé Ivaldo e bateu com categoria para fazer um golaço, o de 81 com a camisa alvinegra.

O Athletico, no entanto, acabou reagindo no fim, mas não conseguiu evitar a derrota. Aos 47 minutos, Battaglia errou e entregou a bola para Vitor Bueno, que acionou Vitor Roque. O atacante limpou a marcação e fez o gol de honra do time paranaense.

Na próxima rodada, o Athletico enfrenta o Flamengo no domingo, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). No mesmo dia, às 18h30, o Atlético visita o Botafogo, no Engenhão, no Rio (RJ).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 ATHLETICO-PR

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia (Mariano), Mauricio Lemos, Jemerson (Bruno Fuchs) e Rubens; Otávio, Zaracho, Edenílson (Battaglia) e Hyran (Patrick); Paulinho (Pavón) e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

ATHLETICO - Bento; Khellven (Madson/Canobbio), Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick (Vitor Bueno), Hugo Moura e Alex Santana; Terans (Thiago Andrade), Vitor Roque e Rômulo (Pablo). Técnico: Paulo Turra.

GOLS - Hulk, aos nove minutos do primeiro tempo e aos 38 minutos do segundo tempo. Vitor Roque, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maurício Lemos e Réver (Atlético); Alex Santana, Cannobio e Léo Linck (Athletico).

CARTÃO VERMELHO - Alex Santana (Athletico).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).