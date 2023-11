Hulk causa polêmica com a arbitragem, se arrepende e posta vídeo na madrugado para se explicar

A declaração de Hulk após o jogo com o América-MG, neste sábado, tomou conta das redes sociais. Após ser expulso, o atacante do Atlético-MG deu uma entrevista revoltado com a arbitragem comandada por Rodrigo José Pereira de Lima, em razão do tempo de acréscimos no segundo tempo. “Eu estou cansado. Do Brasil, eu estou cansado. Mais um mês aqui eu vou embora”, disse ele ao final da entrevista pós-jogo. Seu time empatou por 1 a 1.

Hulk esfriou a cabeça depois e, na madrugada deste domingo, pediu desculpas publicamente. O recado, em especial, foi para todos os torcedores mineiros que esperam muito do atacante. Segundo ele, já eram 2 horas da manhã e não ia conseguir dormir enquanto não justificasse suas atitudes e sua fala dentro de campo. Confira no vídeo abaixo:

O Atlético-MG desperdiçou uma grande chance de dormir na zona de classificação direta à Libertadores. Em Uberlândia, o time de Felipão repetiu o primeiro turno e apenas empatou com o lanterna América, por 1 a 1, permanecendo na quinta colocação. O Red Bull Bragantino, com 55, fecha o G-4.

Hulk é expulso contra o América-MG, se revolta e, depois, pede desculpas na internet. Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Assim que terminou a partida, alguns jogadores do Atlético cercaram o árbitro para reclamar. Hulk, o mais irritado, protestou muito com o árbitro por causa de uma possível falta não anotada nos minutos finais e que poderia ajudar na busca pela virada do Atlético.

O tropeço foi bastante lamentado pelo fato de o América jogar com um a menos, com a expulsão de Alê, desde os 27 minutos do segundo tempo. A busca da reabilitação será na quarta-feira, em visita ao Corinthians, na Neo Química Arena.