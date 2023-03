Hulk perde pênalti em jogo tumultuado e Athletic sai na frente do Atlético-MG

Em jogo tumultuado com provocações entre Hulk e Sassá, o Atlético viu cair sua invencibilidade na temporada ao perder para o Athletic, do técnico e ex-atacante Roger, por 1 a 0, na tarde deste domingo, no estádio Joaquim Portugal, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

Com a vitória, o Athletic jogará por um empate para chegar na sonhada decisão estadual. Para o Atlético, uma vitória por qualquer placar já basta, por ter o direito de jogar por dois resultados iguais. A Federação Mineira de Futebol (FMF) ainda não definiu a data e o horário da partida.

Hulk perde pênalti durante jogo contra Athletic e vê o Atlético perder por 1 a 0. Foto: Pedro Souza/Atlético

O outro jogo da semifinal é entre América e Cruzeiro. O time alviverde saiu na frente ao vencer a equipe celeste por 2 a 0, na Arena do Jacaré.

O primeiro tempo foi equilibrado com as duas equipes buscando o gol. O Atlético, como esperado, era mais perigoso e chegou a obrigar o goleiro Júlio César, ex-Fluminense, a fazer grandes defesas. Em uma delas, segurou uma cabeçada de Vargas.

O Athletic foi se aventurando aos poucos e conseguiu abrir o placar aos 48 minutos, após o árbitro marcar pênalti em um toque de mão de Réver. Jonathan foi para a cobrança, deslocou Everson e fez 1 a 0.

No segundo tempo, o domínio do Atlético foi ainda mais evidente, até porque o Athletic tentou parar o rival nas faltas. Hulk foi o jogador mais caçado em campo. Apesar disso, o atacante conseguiu ameaçar em chutes de longa distância.

Aos 29 minutos, o Atlético teve a chance de empatar também de pênalti. Douglas Silva colocou a mão na bola. Hulk foi para a cobrança, mas mandou na trave. Roger aproveitou o momento para colocar Sassá em campo. Antes mesmo da bola rolar, o atacante provocou os torcedores atleticanos ao fazer o sinal de seis com a mão, em alusão a vitória do Cruzeiro por 6 a 1.

Sassá e Hulk trocaram farpas a todo momento, o que fez o atacante atleticano desabafar e alfinetar o rival.”Tem um jogador ali que jogou no Cruzeiro e eu não sei o nome dele. Veio me mandar baixar a bola. Como é o nome dele? Ah, Sassá! Olha os meus vídeos depois e olha minha história”, disse o camisa 7.

No entanto, a tática do Athletic deu certo, o time conseguiu anular o rival e acabou confirmando a grande vitória neste domingo.

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC 1 X 0 ATLÉTICO

ATHLETIC - Júlio César; Douglas Silva, Danilo Cardoso, Rayan (Edson Miranda) e Vinícius Silva; Diego Fumaça, Rômulo e David Braga (Patrick Recife); Welinton Torrão (Nathan), Jonathan (Salsa) e Alason. Técnico: Roger Silva.

ATLÉTICO - Everson; Mariano, Nathan Silva, Réver e Rubens; Otávio, Pavón (Ademir), Igor Gomes (Edenílson) e Pedrinho (Hyoran); Vargas (Paulinho) e Eduardo Sasha (Hulk). Técnico: Eduardo Coudet.

GOLS - Jonathan, aos 48 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Ronei Cândido Alves.

CARTÕES AMARELOS - Danilo Cardoso, Diego Fumaça, Edson Miranda, Rayan, Vinícius Silva e Welinton Torrão (Athletic); Hulk, Igor Gomes e Vargas (Atlético).

LOCAL - Estádio Joaquim Portugal, em São João Del-Rei (MG).