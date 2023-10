Ibrahimovic critica Balotelli, que provoca sobre Champions League; veja comparação de títulos

Dois grandes egos do futebol se chocaram neste domingo. Zlatan Ibrahimovic falou sobre o italiano Mario Balotelli, que não gostou das falas do sueco e postou uma provacação no Instagram. Os dois jogaram juntos entre 2008 e 2009 na Inter de Milão, clube pelo qual, juntos, venceram dois campeonatos italianos e uma supercopa da Itália.

Ibrahimovic estava no Festival dello Sport, evento esportivo realizado na cidade de Trento, na Itália. Um dos jornalistas presentes perguntava sobre o português de 24 anos Rafael Leão, com quem Ibra jogou junto no Milan recentemente. A questão era sobre o jogador ter perdido um gol diante do Newcastle, pela Champeons League, em partida que acabou 0 a 0 no último mês. Em um momento da pergunta, o repórter mencionou Balotelli, comparando-o com Leão. Ibrahimovic então o interrompeu. “Não, não brinquemos com isso. O Leão é um génio, é o único que vê certas coisas. É por isso que Leão está no campo e o Balotelli nas bancadas”, interveio.

O sueco continou falçando do ex-companheiro, sem poupá-lo na análise da carreira do italiano. “Ele teve tantas oportunidades para explorar o mudar o seu futuro, mas perdeu todas. Há muitos rapazes que estão à espera destas oportunidades e ele teve muitas, mas desperdiçou-as, essa é que é a verdade”, apontou. Depois de rodar por vários clubes, Balotelli, de 33 anos, defende hoje o Adana Demirspor, 3º colocado no campeonato turco.

Ibra e Balotelli dividiram o ataque da Inter de Milão entre 2008 e 2009. Foto: Giampiero Sposito (REUTERS)

Algum tempo depois da fala, Balotelli postou uma foto com a taça da Champions League em seu stories no Instagram. Poderia ser uma foto comum, mas o italiano fez questão de marcar Ibrahimovic no post. Balotelli foi campeão do maior torneio europeu pela Inter de Milão, na temporada 2009-10. Já Ibra nunca venceu a competição.

Balotelli provoca Ibrahimovic com foto da Champions League, nunca vencida pelo sueco. Foto: Mario Balotelli (Instagram)

A lista de títulos de Ibrahimovic, porém, é extensa. Inclusive, as conquistas do sueco são mais numerosas que as de Balotelli. No próprio time base da Inter de Milão que venceu a Champions com Balotelli, em seu terceiro ano como profissional, o ataque titular costumava ter Pandev, Eto’o e Diego Milito na escalação de José Mourinho. O italiano, contudo, foi titular na semifinal, contra o Barcelona de Ibra. Do outro lado, porém, sueco sequer chegou a final de uma Liga dos Campeões.

Continua após a publicidade

A crítica de Ibrahimovic, porém, tem pé na realidade. Depois de deixar a Inter, Balotelli passou por Manchester City, Milan, e Liverpool, mas viu o futebol decair em Nice, Olympique de Marselha, Brescia, Monza e Sion, além do seu atual clube. Na temporada 2023/24, tem dois gols em dois jogos pelo Campeonato Turco. Na seleção, a última convocação foi em 2018, chamado por Roberto Mancini para um amistoso contra a seleção saudita. Ele marcou um gol, mas não foi mais chamado para defender a Azzura.

Entre livros e camisas de Ajax, Milan e PSG, Ibrahimovic recebe carinho dos fãs em Trento, na Itália. Foto: Festival Dello Sport (Divulgação)

TÍTULOS DE IBRAHIMOVIC

Ajax

Copa da Holanda: 2001–02

Supercopa da Holanda: 2002

Internazionale

Supercopa da Itália: 2006 e 2008

Serie A: 2006–07, 2007–08 e 2008–09

Continua após a publicidade

Barcelona

Supercopa da Espanha: 2009 e 2010

Supercopa da UEFA: 2009

Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2009

La Liga: 2009–10

Milan

Serie A: 2010–11 e 2021–22

Supercopa da Itália: 2011

Paris Saint-Germain

Ligue 1: 2012–13, 2013–14, 2014–15 e 2015–16

Supercopa da França: 2013, 2014 e 2015

Copa da Liga Francesa: 2013–14, 2014–15 e 2015–16

Copa da França: 2014–15 e 2015–16

Manchester United

Continua após a publicidade

Supercopa da Inglaterra: 2016

Copa da Liga Inglesa: 2016–17

Liga Europa da UEFA: 2016–17

TÍTULOS DE BALOTELLI

Internazionale

Serie A: 2007–08, 2008–09 e 2009–10

Supercopa da Itália: 2008

Copa da Itália: 2009–10

Liga dos Campeões da UEFA: 2009–10

Manchester City