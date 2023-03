Icardi se reconcilia com mulher, mas é visto com três garotas em boate na Turquia

O relacionamento entre o jogador Mauro Icardi e a modelo Wanda Nara é repleta de polêmicas idas e vindas. Nesta semana, o casal criou um novo capítulo em seu romance após se reconciliarem. Porém, de acordo com o jornal turco Kelebek, o argentino foi visto com três garotas na área vip de uma boate na Turquia.

Após se reconciliar com Wanda, Icardi é visto em uma boate com 3 mulheres.



Ao saber dos paparazzis, o jogador do Galatasaray tentou despistas saindo sozinho. pic.twitter.com/iMxmaDJqW0 — Central das Centrais (@C3ntr4ldetodos) March 16, 2023

Ainda segundo a publicação, Icardi tentou deixar a boate assim que percebeu que estava sendo fotografado, mas não foi possível impedir os registros.

Após a revelação do encontro entre Icardi e as três modelos, o relacionamento com Wanda sofreu nova turbulência. Porém, nas redes sociais o argentino publicou uma foto com a mulher e as duas filhas com a legenda “Te amamos”.

Icardi deixou o PSG na última temporada, mas não deixou saudades. Foto: Benoit Tessier/ Reuters

No início do mês, Icardi voltou a publicar uma foto ao lado de Wanda após quase quatro meses. Já a modelo não fez nenhuma publicação nesta quinta com o marido, tampouco há registro de fotos com o atleta nos últimos meses.

Wanda, de 36 anos, apresenta atualmente o Master Chef, programa culinário na Argentina. Ela também foi casada com o jogador Maxi López, com quem teve três filhos. Icardi, aos 30 anos, não vive boa fase no futebol. Atualmente joga no turco Galatasaray.

