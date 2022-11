Ídolo da Inglaterra e do Manchester United critica Fifa: ‘É uma representação pobre do futebol’

Publicidade

Gary Neville, lenda do Manchester United e da seleção inglesa, foi altamente crítico neste domingo com Gianni Infantino, presidente da Fifa, quanto a própria entidade, e disse que esses dirigentes “não se unem, apenas dividem” e que a Fifa é uma “má representação” do que é o futebol.

Neville, que comentou para a TV britânica a abertura da Copa do Mundo entre Catar e Equador, criticou abertamente o discurso de Infantino em Doha, ontem, no qual disse a seguinte frase: “Tenho sentimentos fortes, hoje me sinto qatariano, hoje me sinto árabe, hoje me sinto africano, hoje me sinto gay, hoje me sinto deficiente, hoje me sinto um trabalhador migrante”. “Não deveria usar essas frases. É um ultraje”, disse Neville, estendendo sua crítica a outros líderes mundiais.

“Ele é um dos grandes rostos reconhecíveis do futebol; ele deveria unir as pessoas e representar todos os países, não fazer como ontem, quando parecia que ele falava apenas por alguns”, acrescentou.

EFE/ Rodrigo Jiménez

“Estou cansado desse tipo de líder, como Johnson, como Trump, Infantino, Blatter... Eles não unem, apenas dividem. A Fifa é uma representação pobre do que é o futebol, um esporte bonito. A Fifa deveria limpar aumentar sua atuação”, disse Neville.