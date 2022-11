Ídolo do Liverpool discorda de ausência de Roberto Firmino na lista de convocados para Copa do Catar

Publicidade

John Barnes, ex-jogador britânico de futebol e ídolo do Liverpool, clube que defendeu entre 1987 a 1997, saiu em defesa de Roberto Firmino e afirmou que Tite errou ao deixar o atacante de fora da lista de convocados para a disputa da Copa do Mundo do Catar.

Em entrevista ao portal apostagolos.com, Barnes elogiou Firmino e destacou sua versatilidade de jogar em diversas posições do ataque e ainda ressaltou a importância do brasileiro no esquema de Jürgen Klopp.

“Bem, eu amo Roberto Firmino. Ele é meu jogador favorito do Liverpool quando você olha para o que ele realmente proporciona ao time. Não sei o suficiente sobre o Brasil e seu elenco para dizer que ele definitivamente deveria estar no time, mas sempre terei Roberto Firmino em qualquer elenco por causa do que ele traz para o time”, seguiu.

John Barnes defendeu o Liverpool entre 1987 e 1997. Foto: Action Images

“O que ele oferece ao Liverpool é trabalho duro, comprometimento, ele liga o jogo, ele é nosso atacante mais técnico e isso inclui Mo Salah, Nunez e Jota. Ele é um jogador que joga em áreas apertadas que pode ligar o jogo”, disse Barnes.

Sem se aprofundar muito nos nomes escolhidos por Tite para o ataque brasileiro, Barnes voltou a cravar que o comandante poderia ter optado por dar chances a Firmino. O Brasil terá em seu ataque na Copa do Catar Antony, do Manchester United, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, do Arsenal, Neymar, do PSG, Pedro, do Flamengo, Rafinha, do Barcelona, e a dupla Rodrygo e Vini Jr, do Real Madrid.

“Talvez o Brasil tenha muitos desses jogadores, então não posso dizer o que ele pode dar ao Brasil em oposição a qualquer outro jogador, mas sei o que ele traz para o Liverpool”, afirmou Barnes.

ídolo do Liverpoool, Barnes disputou duas Copas do Mundo com a camisa da seleção inglesa, em 1986 e 1990, e aproveitou para comentar a respeito da equipe de Gareth Southgate.

“Jordan Pickford vai estar no gol. Kyle Walker, se estiver em forma, e Declan Rice no meio-campo, com Jude Belingham ao lado. Independentemente de quem entrar em campo em um primeiro momento, acho que quem estiver no elenco será bom o suficiente para ajudar a Inglaterra a se sair bem”, concluiu.

Firmino se pronuncia

Após ficar de fora da lista final do técnico Tite, Roberto Firmino utilizou as redes sociais para comentar o assunto. O atacante não negou que ficou chateado em não ter sido convocado, mas reiterou apoio aos colegas que disputarão a Copa do Catar.

“Passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho. A Copa do Mundo é um sonho para todos os jogadores e comigo não seria diferente. Ontem as coisas não saíram como imaginei e sonhei para minha vida, mas consigo olhar para trás e ter um coração grato a Deus por já ter me permitido viver esse sonho assim como tantos outros. Aproveito aqui para demonstrar o meu respeito e dar os parabéns a todos os convocados. Foi, é, e sempre será uma honra defender meu país principalmente com o dom que o Senhor me deu. Permaneço aqui confiante que Deus tem o melhor pra mim e torcendo para que o hexa venha”, escreveu.

Jürgen Kloop, técnico do Liverpool, chegou a se pronunciar após a convocação de Tite e confirmou que Firmino ficou abalado ao ficar de fora da lista, mas que a situação seria trabalhada de forma interna. “Vamos conversar (sobre a ausência no Mundial que começa na próxima semana). Já fizemos isso e vamos fazer de novo. Ele está bem desapontado”, afirmou Kloop.