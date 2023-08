IML libera corpos de torcedores do Corinthians mortos em acidente na rodovia Fernão Dias

Os corpos dos sete torcedores do Corinthians mortos num acidente na BR-381, na madrugada desse domingo, dia 20, foram liberados pelo IML (Instituto Médico Legal) nesta segunda-feira, em Minas Gerais. Três das vítimas eram de Pindamonhangaba (SP): Allan Luiz Sampaio Aguiar, de 31 anos; Hamilton Rogério dos Santos, de 46; e Vanderlei Rosielton Henrique Simão, 41.

Outras três eram de Taubaté (SP): Renan Wellington Barbosa, de 32 anos; Rodrigo Lacerda de Barros e José Antônio da Silva, ambos com idades não confirmadas. A sétima vítima era de São José dos Campos (SP), de nome Andrew Nicolas Francisco, de 26 anos.

Uma tragédia envolvendo um acidente no ônibus que levava uma caravana de torcedores do Corinthians deixou sete corintianos mortos na madrugada deste domingo (20 de agosto). O ônibus capotou na rodovia Fernão Dias, altura do km 525,4, entre Igarapé e Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Os torcedores de Pindamonhangaba tiveram seus corpos velados desde as primeiras horas do dia. A Prefeitura da cidade divulgou uma nota sobre o acidente. “A Prefeitura de Pindamonhangaba manifesta o pesar aos familiares das três vítimas do acidente ocorrido em Minas Gerais e informa que está dando total apoio e assistência para receber os corpos e realização do velório, que acontecerá a partir das 9h no Ginásio Municipal Manoel César Ribeiro “Quadra Coberta”. O horário e local do sepultamento será divulgado pelos familiares de cada vítima. A Secretaria de Assistência Social está dando suporte a outras vítimas do município que estão hospitalizadas em atendimento na rede pública de saúde em Betim (MG).”

A Prefeitura de Taubaté também emitiu nota e informou que o horário e o local de sepultamento serão divulgados pelos familiares das vítimas. “A Prefeitura de Taubaté lamenta profundamente o acidente envolvendo um ônibus com torcedores do Corinthians, que deixou o País de luto neste domingo. Enviamos os mais sinceros sentimentos aos familiares, conhecidos das vítimas e aos torcedores do Corinthians, em especial aos familiares e amigos dos torcedores Rodrigo Lacerda de Barros, Renan Wellington Barbosa e José Antonio, moradores de nossa cidade. Agradecemos também ao Samu e ao Corpo de Bombeiros, que trabalharam incansavelmente no socorro dos feridos.”

FERIDOS

Sobre os feridos no acidente, 17 pessoas foram encaminhadas para o Hospital Público Regional de Betim, sete para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte e uma para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Teresópolis.

Das sete vítimas levadas para UPA Norte, seis receberam alta e uma foi transferida no início da tarde de domingo para o Hospital Regional. A vítima encaminhada à UPA Teresópolis também foi transferida para o Hospital Regional. Com isso, não há mais nenhum paciente do acidente em atendimento nas UPAs. Do total de 19 vítimas encaminhadas para o Hospital Regional, contando com os dois pacientes provenientes das UPAs, 11 receberam alta e uma, que apresentava quadro leve, optou por deixar a unidade. Sete pacientes permanecem internados.

De acordo com a Prefeitura de Betim, o motorista do ônibus, um homem de 39 anos, permanece em estado grave e continua internado no CTI. Um paciente homem, de 56 anos, apresenta quadro estável. Ele passou por um procedimento e está em observação na unidade de clínica cirúrgica. Dois pacientes homens, um de 29 e um de 47 anos, apresentam quadro estável e estão no setor de politraumatizados. O primeiro será encaminhado ao CTI para monitoramento mais ostensivo. Outros três pacientes, um homem de 61 anos e duas mulheres, uma de 21 e outra de 25 anos, apresentam quadro estável e estão em observação na enfermaria do pronto-socorro.

O Estadão falou com a Vanessa Cantinho, tia da Giovanna Cantinho, 21 anos, uma das torcedoras feridas no acidente com o ônibus dos torcedores do Corinthians. Ela é uma das seis vítimas ainda hospitalizadas no Hospital de Betim. Giovanna perdeu o pai José Antônio da Silva, 55 anos, que veio a óbito no acidente que ocorreu na madrugada de domingo. Eles vieram de Taubaté (SP) para assistir o jogo no Mineirão.

A tia contou que Giovanna lembra apenas do momento em que o motorista anunciou a perda dos freios aos gritos e que rapidamente o ônibus capotou. Ela disse que o pai dormia, que não deu tempo de acordá-lo e não se lembra de mais nada.

Giovanna Coutinho e seu pai na viagem até Belo Horizonte para ver o jogo do Corinthians Foto: Arquivo Pessoal

“O estado de saúde dela é estável e em boa evolução. Giovana teve um pequeno trauma craniano e outro na coluna entre a L2 e a L3. Ela já sabe da morte do pai. Eu e o primo contamos, com o auxílio da assistente social do Hospital de Betim, que está prestando um atendimento impecável por aqui. Preferimos contar com a ajuda da profissional de saúde para que a Giovanna não ficasse sabendo de outra forma, pela mídia ou algo assim. A Gaviões da Fiel também está auxiliando com muito cuidado e atenção, e custeando tudo que as famílias precisam nesse momento de dor tanto para quem perdeu, quanto para quem seja hospitalizado”, declarou Vanessa.

Ainda segundo a nota divulgada pela Prefeitura de Betim, todos os internados estão recebendo os devidos cuidados médicos, e as informações detalhadas sobre o estado de saúde dos pacientes estão sendo repassadas diretamente aos familiares e responsáveis.