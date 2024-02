Os cinco anos que se passaram desde 8 de fevereiro de 2019, dia em que um incêndio de grandes proporções atingiu o CT Ninho do Urubu e matou dez jovens atletas entre 14 e 16 anos, não aplacaram a dor de Rosana de Souza Viana, mãe de Rykelmo Viana, um dos adolescentes que perdeu a vida dentro do contêiner em chamas no centro de treinamento do Flamengo.

"Quando parece que a dor quer diminuir, ela aumenta. A saudade só aumenta", resume Rosana, de 54 anos. Ela diz se lembrar do filho, morto aos 16 anos, todos os dias. Mas há datas específicas em que o sofrimento é maior. O dia 8 de fevereiro é uma dessas datas. "Quando chega fevereiro, o coração aperta", diz a mãe de Rykelmo, em entrevista ao Estadão em sua casa em Limeira, interior de São Paulo. "Em novembro, também. Era quando eu conversava com ele sobre as nossas férias. Eu tirava as minhas férias e ele, as dele, voltava pra cá". Fevereiro é um calvário para Rosana porque, além do dia 8, ela também se lembra que, desde 2019, não pode comemorar o aniversário do filho no dia 26. "Eu faço um bolo pro aniversário dele. Coloco a idade, acendo vela e ponho em uma mesa. Tiro foto, posto", conta. Essa "festinha", ela diz, é uma forma de aliviar a dor. "Sempre me lembro que ele disse que voltaria no dia 26. Ele subiu os degraus do ônibus e disse: 'dia 26 estou voltando'".

Rosana fez de sua casa um memorial em homenagem ao filho, Rykelmo Foto: Alex Silva/Estadão

O aperto que sente no peito também cresce quando Rosana vai a lugares onde o filho frequentava. Até mesmo ir ao mercado se torna um drama para a mãe de Rykelmo, cuja roupa que mais usa é uma camiseta branca com a imagem do jovem. “Eu evito ir ao mercado aqui perto porque lembro dele. Ele sempre me ajudava na compra de fim de ano. E quando eu vou, volto chorando”, diz.

Ela não gosta nem de chegar perto do Estádio Comendador Agostinho Prada, o “Pradão”, porque foi lá que, ainda criança, o garoto deu seus primeiros passos no futebol. “Tentei ir, mas não consigo entrar lá”.

Rykelmo começou a carreira na Portuguesa Santista, em Santos. O menino habilidoso era volante e jogava com a camisa 8. Foi batizado com esse nome em homenagem ao craque argentino Juan Román Riquelme. Para Rosana, ficaram as muitas lembranças carinhosas e os pertences que guardou. A chuteira laranja fluorescente em que ele gravou o nome da mãe ela decidiu colocar numa redoma de acrílico e expor na estante da sala.

Quem entra na casa de Rosana logo esbarra em uma árvore decorada com fotos de Rykelmo ao lado de amigos, familiares e jogadores que ele admirava, como Neymar e Bruno Henrique. Há também um banner pendurado na parede, atrás da árvore.

Rosana diz que a dor da perda do filho no incêndio no Ninho do Urubu só aumentou com o tempo Foto: Alex Silva/Estadão

A casa se tornou um memorial com lembranças de Rykelmo. O que chama mais a atenção é uma espécie de papel de parede em tecido com fotos do filho que ela usou para cobrir a parede da sala. A bola, ainda suja, Rosana guarda no quarto, perto das camisas de todos os times que o filho defendeu. “Ele dizia: ‘eu posso ir pra onde for, mas quando voltar, quero estar aqui’”, lembra a mãe. Evangélica, ela se apega à fé para suportar a ausência de que mais amava. “Vou à igreja às terças e quintas e quando estou muito angustiada, vou ao quarto, ajoelho e rezo”.

Rosana chegou a mover uma ação judicial contra o Flamengo. Em 2019, ela pediu na Justiça R$ 6,9 milhões, sendo R$ 3 milhões por danos morais e R$ 3,9 milhões de pensão, além da anulação do acordo do clube com o pai de Rykelmo, José Lopes Viana, de quem é divorciada. No entanto, em 2021, decidiu retirar o processo e aceitou o acordo que lhe foi oferecido pelo clube.

O dinheiro que o Flamengo pagou a Rosana ela usou para reformar a casa. “O dinheiro não vai trazer meu filho de volta, mas aceitei pra fazer um pouco do que ele queria”, justifica ela, referindo-se às obras em seu imóvel situado em um bairro pobre de Limeira.

Rosana trabalhava coletando roupas em um hospital em Limeira, mas teve de largar o serviço com o trauma provocado pela trágica morte do filho. Ela cuida de mais duas filhas, uma delas deficiente, além da mãe, de 89 anos, que sofre de Alzheimer. Hoje, ela está desempregada e complementa a renda soldando joias.

Foto de Rykelmo com a ex-namorada pendurada em um árvore com lembranças que a mãe fez em homenagem ao filho Foto: Alex Silva/Estadão

Família vai à Justiça em busca de indenização A maior tragédia da história do Flamengo completa cinco anos nesta quinta-feira, dia 8, ainda sem o apontamento de culpados, com nove acordos selados entre as famílias das vítimas e várias reclamações em relação ao Flamengo por falta de diálogo. O incêndio foi provocado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. O fogo consumiu o contêiner onde dormiam os garotos da base. A família de Christian Esmerio é a única que não entrou em acordo com o Flamengo. Desde 2021, corre na 33ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), um processo contra o clube em que os familiares do goleiro pedem indenização de cerca de R$ 8 milhões. A previsão é de que juiz dê uma sentença até junho deste ano. No processo, os advogados da família de Christian afirmam que o incêndio que vitimou o garoto era totalmente evitável e acusam o Flamengo de negligência quanto às normas de segurança e condições habitacionais dos jovens. Também citam trechos do livro Longe do Ninho, da jornalista Daniela Arbex, para chamar o incêndio de "holocausto rubro-negro", porque, segundo a acusação, as vítimas foram submetidas ao cianeto, um dos gases utilizados por Hitler, nos campos de concentração da Alemanha nazista.

“Aquelas crianças foram submetidas a um crematório e a uma câmara de gás tóxico por pura negligência do clube, o qual inclusive havia sido prevenido antecipadamente”, alegam os advogados da família de Christian, que definem como “crematório” os módulos habitacionais onde estavam os atletas e que foram reduzidos a pó.

Alegações do Flamengo

O Flamengo apresentou suas alegações finais na última segunda-feira. No processo, o clube afirma ter tido “espírito de solidariedade” ao fechar acordos com as famílias de nove das dez vítimas, se exime de responsabilidade e contesta a indenização pedida pelos familiares do goleiro, que tinha 15 anos quando viu seu sonho ser interrompido dentro de um contêiner que servia como alojamento aos jovens das categorias de base.

Christian dormia no quarto 2. Dias depois da tragédia, o então comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Roberto Robadey, disse que o alojamento era um "puxadinho", os advogados do clube culpam a empresa NHJ. Segundo a defesa do Flamengo, a empresa que forneceu os contêineres onde os jogadores dormiam no dia do incêndio não cumpriu "sua obrigação contratual de fornecimento de módulos com material antichamas nas paredes divisórias dos alojamentos". A defesa do Flamengo entende que o pedido de indenização na ação é um "valor exorbitante e discrepante dos critérios estabelecidos pela jurisprudência" e cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que os valores de indenizações por danos morais em caso de morte devem ser fixadas entre R$ 150 mil e 500 salários mínimos (considerando o valor da época da tragédia, isto é, de R$ 998). Leia a a nota do Flamengo publicada da noite do dia 7 Amanhã fará cinco anos da maior tragédia da história do Flamengo. Perdemos dez jovens atletas e não podemos - nem queremos - esquecer disso. Temos que rememorar nossos jovens eternamente, a cada dez minutos de cada jogo e sempre. Será um dia muito difícil para as famílias daqueles dez jovens atletas e isso consterna a todos nós e nossa grande torcida. É dia de lamentar e de pedir a Deus por eles. Dia de nos solidarizarmos com as famílias e dar condolências. O clube recebeu várias consultas de muitos veículos de comunicação. Sinteticamente, o clube tem a dizer o seguinte:

Desde o trágico dia, o clube prestou toda assistência às famílias, tanto psicológica, como financeira.

Após algum tempo e independentemente de processo judicial, o clube firmou acordo com nove das dez famílias que tiveram vítimas fatais e com todos os sobreviventes. Essas famílias consideraram justos os valores da indenização e os aceitaram.

A única família que não aceitou o acordo recebe, mensalmente, uma pensão do clube, independentemente de processo judicial, e o Flamengo continua aberto para alcançar uma composição com eles, a quem muito preza.

O Flamengo tem o maior respeito e carinho pelas famílias, de modo que externamos aqui, mais uma vez, nossos mais sinceros sentimentos a todos.