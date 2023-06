Corinthians ‘joga a vida’ na Libertadores contra o Independiente del Valle no Equador

O Corinthians não pode mais perder na Libertadores se quiser se classificar para as oitavas de final. Nesta quarta-feira, 7, a equipe de Vanderlei Luxemburgo terá pela frente o Independiente del Valle, em Quito, e precisa pontuar para evitar a eliminação ainda na fase de grupos, o que não acontece desde 1977. A partida terá transmissão do Paramount+.

Com apenas duas vitórias em dez jogos no comando do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo vai para mais uma partida de vida ou morte. Depois de conseguir eliminar o Atlético-MG nas oitavas da Copa do Brasil, a equipe paulista precisa pontuar na altitude de mais de 2.500 metros de Quito para seguir com chances de classificação para o mata-mata da Libertadores.

Com quatro pontos até agora, o Corinthians é o terceiro colocado no grupo, atrás do Independiente del Valle, que tem seis, e o Argentinos Juniors, que tem oito. Em caso de derrota, os comandados de Luxemburgo estarão eliminados da competição continental ainda na fase de grupos, o que só aconteceu com o clube em sua primeira participação na Libertadores em 1977.

Vanderlei Luxemburgo reencontra adversário da estreia e não pode perder para seguir vivo na Libertadores Foto: AP Photo/Ivan Fernandez

“Mais importante é a gente concentrar as nossas forças no que a gente fez de bom na quarta-feira passada pela Copa do Brasil. Vale o mesmo agora. Se tratando de decisão, onde a gente precisa se classificar na Libertadores. No meu ponto de vista, sempre respeitando o time deles, a gente consegue fazer com eles na casa deles o que eles fizeram na Neo Química Arena, sempre respeitando o time deles. Confiar que o que o Vanderlei pedir nós somos capazes de fazer”, comentou Gil sobre o jogo desta quinta.

Na partida pelo primeiro turno da fase de grupos da Libertadores, o Corinthians foi derrotado pelo Independiente del Valle por 2 a 1. A partida foi a primeira de Vanderlei Luxemburgo no comando do time paulista na atual passagem.

EQUATORIANOS JOGAM PELA VAGA NAS OITAVAS

Campeão da Copa Sul-Americana de 2022, o Independiente del Valle chega para a partida podendo confirmar a classificação para o mata-mata da Libertadores. Cabeça de chave do grupo E, o time equatoriano precisa de três pontos nas duas últimas rodadas para avançar de fase.

Para o duelo desta quarta-feira, a equipe não poderá contar com o goleiro Ramirez, que foi expulso na partida contra o Liverpool. Apesar disso, o time segue confiando no atacante Lautaro Díaz, que marcou no duelo em Itaquera, para vencer o Corinthians e se garantir na próxima fase.

INDEPENDIENTE DEL VALLE X CORINTHIANS

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Pinargote; Carbajal, Schunke, García Basso; Matías Fernández, Pellerano, Alcívar, Ortiz, Cortez; Hoyos e Lautaro Díaz. Técnico: Martín Anselmi.

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil e Murillo; Fagner, Fausto Vera, Maycon, Renato Augusto e Matheus Bidu; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ÁRBITRO: Alexis Herrera

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Estádio Banco Guayaquil

ONDE ASSISTIR: Paramount+