Indonésia x Argentina: horário e escalações prováveis; não há onde assistir ao jogo no Brasil

A Argentina enfrenta nesta segunda-feira, às 9h30 (horário de Brasília), a seleção da Indonésia, em Jacarta, capital do país asiático, em amistoso internacional. A atual campeã mundial não terá à disposição o astro Lionel Messi, que iniciou seu período de férias antes de se apresenta ao novo clube, o Inter Miami.

O técnico Lionel Scaloni deve promover diversas mudanças na equipe, promovendo o trio de ataque formado por Julián Álvarez, Lucas Ocampos e Alejandro Garnacho. A partida não tem previsão de transmissão para o território brasileiro.

O Estádio Gelora Bung Karno, onde será realizado o duelo, tem capacidade para 77 mil torcedores. A Indonésia ocupa a 149ª posição no ranking da Fifa. Apesar da colocação modesta e dos adversários limitados, o país asiático perdeu apenas um jogo nos últimos 12 meses. A derrota foi para o Vietnã, por 2 a 0, em um torneio que conta com seleções do sudeste asiático.

Indonésia e Argentina se enfrentam nesta segunda-feira em Jacarta. Foto: Arte/ Estadão

INDONÉSIA x ARGENTINA

DATA : 19/06/2023 (segunda-feira).

: 19/06/2023 (segunda-feira). HORÁRIO : 9h30 (de Brasília).

: 9h30 (de Brasília). LOCAL: Estádio Gelora Bung Karno, em Jacarta, na Indonésia.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Continua após a publicidade

INDONÉSIA : Trisna; Mangkualam, Baggott, Amat, Ridho, Arhan; Sayuri, Kambuaya, Klok, Lilipaly: Sulistyawan. Técnico : Shin Tae-yong.

: Trisna; Mangkualam, Baggott, Amat, Ridho, Arhan; Sayuri, Kambuaya, Klok, Lilipaly: Sulistyawan. : Shin Tae-yong. ARGENTINA: Rulli; Molina, Balerdi, Pezzella e Acuña; Palacios, Paredes e Lo Celso; Ocampos, Álvarez, Garnacho. Técnico: Lionel Scaloni.

ÚLTIMOS RESULTADOS