Infantino lamenta morte de camaronês que foi algoz do Brasil na Olimpíada de 2000

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, lamentou neste domingo a morte do ex-jogador camaronês Modeste M’Bami, que foi o carrasco do Brasil na Olimpíada de 2000, em Sydney, na Austrália. O ex-atleta, de apenas 40 anos, faleceu no sábado, em Le Havre, na França, vítima de uma parada cardíaca.

“Que notícia triste, descanse em paz, Modeste M’bami”, disse o presidente da Fifa. O Paris Saint-Germain foi outro que prestou condolências ao atleta: “O PSG soube com profunda tristeza o falecimento hoje (sábado) do nosso ex-jogador Modeste M’Bami. O clube apresenta as suas sinceras condolências à sua família e entes queridos”, divulgou a agremiação.

O ex-volante virou ídolo de sua seleção por ser um dos destaques na conquista da medalha de ouro nos Jogos de Sydney. Modeste M’Bami apareceu com destaque pela seleção de Camarões ao marcar o gol que eliminou o Brasil daquela Olimpíada, aos sete minutos do segundo tempo da prorrogação. Na ocasião, a equipe africana terminou o jogo com dois atletas a menos. Mesmo assim, acabou com a medalha de ouro.

O ex-volante ainda participou da Copa Africana de Nações em 2004 e 2008, além da Copa das Confederações em 2003. Foram 37 jogos pela seleção camaronesa e três gols marcados.

O Olympique de Marselha e o Millonarios, da Colômbia, também homenagearam o volante, que defendeu ambas as equipes. Ele atuou ainda por Almería, da Espanha, Sedan, da França, e Dalian Aerbin, da China.