Infantino presencia algumas das mazelas do futebol brasileiro, como apagão e críticas ao VAR

Ninguém contou para ele. Ele viu e ouviu. O todo-poderoso presidente da Fifa esteve na Neo Química Arena e pôde constatar algumas das mazelas do futebol brasileiro, como apagão no estádio e críticas ferrenhas de um dos times contra o VAR. Gianni Infantino foi convidado pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para acompanhar em São Paulo a decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo - é provável que ele esteja no Rio no jogo final da semana que vem, dia 19. Além de Infantino e de Ednaldo, Tite também estava na arena.

O dirigente teve de esperar cerca de oito minutos ou mais para que parte dos refletores do estádio voltasse a funcionar no segundo tempo. O apagão ocorreu em uma cobrança de escanteio do Flamengo, de Vidal, que acabou em gol não validado de David Luiz, justamente pela escuridão naquele setor. O juiz parou o jogo antes de a bola entrar. E manteve a decisão. Voltou com o escanteio assim que clareou.

Cássio foi um dos destaques do Corinthians com defesas importantes em arremates de Gabigol, do Flamengo Foto: Sebastião Moreira / EFE

Era uma boa hora para Infantino ir ao banheiro ou correr atrás de um bom hot-dog para que não se envergonhasse com a modalidade que administra. É claro que a responsabilidade não era dele, mas não deixa de ser constrangedor para o presidente da Fifa, uma entidade tão rica, se deparar com esses problemas em uma decisão de campeonato no único país pentacampeão do mundo. Se tivesse estado no Morumbi semana passada, Infantino teria de se proteger de goteiras em dia de chuva forte na cidade.

Vergonha mesmo deve ter sentido o presidente Duílio Monteiro Alves, responsável pelas coisas do Corinthians, e seus pares. Eles organizaram a festa da primeira partida da decisão da Copa do Brasil de forma linda, antes do jogo, mas não tiraram nota 10 porque teve apagão no fim. Todos tiveram de esperar a luz voltar. O árbitro deu cinco minutos a mais por causa disso, levou numa boa, mas a parada prejudicou o jogo, esfriou os atletas e quase fez muitos torcedores perderem o último trem de metrô da noite.

Péssimo para acontecer diante do presidente da Fifa, em uma decisão de competição. A pompa deu lugar a uma velha mazela do futebol brasileiro. Certamente, Infantino também ficou sabendo das reclamações dos corintianos com o VAR, uma invenção da entidade para ‘zerar’ os erros no futebol e dar mais tranquilidade aos times e comissão técnica. Só que não.

O presidente do Corinthians chegou a dizer que o VAR deveria sumir do mapa. Tudo porque o juiz de campo nem os responsáveis pela arbitragem da cabine viram uma mão do zagueiro Léo Pereira na área. Passou batido. O VAR é usado no mundo todo. Em lugares mais desenvolvidos, como na Europa, ele funciona melhor. A Conmebol disse que vai se valer do recurso durante todas as fases da Libertadores e Sul-americana. Admitiu não ter usado ainda por falta de profissionais competentes.

Por fim, o que o presidente da Fifa ficou sabendo em sua passagem pelo Brasil é que o ônibus de torcedores flamenguistas foi apedrejado por corintianos quando se aproximava do estádio. Um dia antes, torcedores do time mandante também tentaram atrapalhar o sono dos atletas do Flamengo com foguetório na madrugada em frente ao hotel onde a delegação ficou hospedada. Em alguns dias no Brasil, poucos, Infantino se deparou com uma série de contratempos da modalidade que administra. Ninguém contou para ele. Ele viu e ouviu.