Influencer diz que fez sexo com Cristiano Ronaldo; entenda polêmica sobre possível traição

O casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estaria passando por um momento de turbulência. Nesta semana, tabloides ingleses e a imprensa portuguesa noticiaram que o astro do saudita Al-Nassr teria traído sua mulher em 2022. Cristiano Ronaldo e Georgina mantêm um relacionamento desde 2016. O casal tem dois filhos, Alana Martina e Bella Esmeralda.

A informação veio à tona em uma publicação da influencer venezuelana Georgilaya, que disse ter se relacionado sexualmente com Cristiano Ronaldo no dia 25 março de 2022, em um hotel, em Vila Nova de Gaia, em que a seleção portuguesa estava hospedada para um compromisso das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.

Segundo Georgilaya, a relação foi consensual, mas ela alega que se sentiu manipulada pela fama e poder de Cristiano Ronaldo. A venezuelana afirma que eles se encontraram no hotel e, mais tarde, o jogador lhe enviou uma mensagem convidando-a para seu quarto. Ela alega que não quer fama ou dinheiro ao tornar pública a história e que vê seu casamento por um fio por ter sido infiel ao marido.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo estão em um relacionamento desde 2016. Foto: Jon Nazca/ Reuters

Georgilaya, que tem contas com milhares de seguidores no Instagram, TikTok e OnlyFans, diz ainda que esperava no novo encontro com o português apenas conhecê-lo melhor e fazer mais fotos. De acordo com o The Sun, o estafe de Cristiano Ronaldo negou o caso veementemente e qualificou a história como “completamente falsa e difamatória”.

Nos últimos dias, também voltou aos holofotes um breve relacionamento de Cristiano Ronaldo com a modelo Daniella Chávez, que já foi três vezes capa da revista Playboy e também mantém uma conta no OnlyFans. Nas redes sociais, a chilena amenizou o caso que viveu com o português em 2015, quando o jogador de 38 anos ainda não namorava Georgina Rodríguez. Segundo ela, os dois eram livres e não foram infiéis na ocasião. “Foi só sexo. Sexo livre também existe”, publicou a influencer.

De acordo com o Marca, Daniella também disse que tem um vídeo que pode comprovar o momento íntimo que teve com Cristiano Ronaldo. Ela afirma, no entanto, que não divulgará o conteúdo, para preservar a intimidade do atleta.