No primeiro duelo entre campeãs mundiais na fase de mata-mata da Copa do Mundo do Catar, melhor para a França, que derrotou a Inglaterra por 2 a 1, neste sábado, com gols de Aurélien Tchouaméni e Olivier Giroud. De pênalti, Harry Kane foi o autor do único gol da seleção inglesa que, apesar da derrota, apresentou mais volume de jogo do que os atuais detentores do título no duelo travado entre as duas seleções no Estádio Al Bayt.

Com a vitória, a França enfrenta Marrocos na próxima quarta-feira, 14, às 16h (horário de Brasília). Antes mesmo da bola rolar, o jogo já merece um tratamento histórico, já que será a primeira vez, em 22 edições de torneio, que uma seleção africana vai disputar uma semifinal de Copa do Mundo e brigará por uma vaga para a final da competição.

Os gols e melhores momentos de Inglaterra 1 x 2 França