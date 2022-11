Inglaterra 3 x 0 País de Gales: Assista aos gols e melhores momentos da partida

Publicidade

Depois de um primeiro tempo morno, a seleção da Inglaterra deslanchou na segunda etapa, marcou três gols e derrotou País de Gales por 3 a 0, nesta terça-fera, em partida válida pelo Grupo B do Mundial do Catar. Destaque para Rashford, autor de dois belos gols, sendo o primeiro de falta. Com três na competição, o atacante do Manchester United é um dos artilheiros da Copa do Mundo.

Por passar como líder da chave, os ingleses enfrentam Senegal nas oitavas. A partida está marcada para o próximo domingo, 4, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt.

Assista aos gols e melhores momentos de Inglaterra 3 x 0 País de Gales