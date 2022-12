Inglaterra aposta em força coletiva para conter habilidade de Mbappé na França

Inglaterra e França fazem neste sábado, às 16h, no Estádio Al Bayt, o duelo mais esperado das quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Com ataques muito positivos, as duas equipes têm maneiras diferentes de articular suas ações ofensivas. Ingleses não têm um grande astro, mas compensam com artilharia mais distribuída, enquanto os franceses têm em Kylian Mbappé e Olivier Giroud as grandes lideranças do time.

Leia também Lloris destaca evolução da Inglaterra e aponta duelo ‘especial’ para França

Com hierarquia repartida no seu elenco, a Inglaterra conseguiu fazer despertar as atenções de todo o mundo para um jovem volante Jude Bellingham. Autor do primeiro gol inglês neste Mundial, o jogador do Borussia Dortmund tem ganhado projeção jogo após jogo. Único convocado de Gareth Southgate que atua fora da Inglaterra, com 19 anos, Bellingham não deve ficar por muito mais tempo disputando o Campeonato Alemão.

Mbappé tem conversa amistosa com Deschamps durante treinamento da seleção francesa. Foto: Christophe Ena/ AP

Mbappé tem quebrado recordes no Catar. Campeão na Rússia em 2018, o atleta do Paris Saint-Germain já deixou para trás Pelé e Eusébio ao se tornar o jogador com mais gols em Copas antes dos 24 anos. São oito bolas na rede. Após a classificação para as quartas de final com vitória sobre a Polônia, Mbappé foi poupado de treinamento e chegou a preocupar por uma lesão no tornozelo esquerdo noticiada pela imprensa francesa. Mas ele voltou a participar das atividades e está apto a jogar.

“Assim como os outros rivais, a Inglaterra vai fazer o possível para anular o Kylian (Mbappé). Mas ele tem qualidade para fazer a diferença. Sempre acha soluções. Mesmo no último jogo, quando esteve pior do que nas duas primeiras partidas da fase de grupos, ele levou perigo ao adversário o tempo todo”, avalia Didier Deschamps, técnico da seleção francesa.

Southgate, comandante da Inglaterra, porém, garante que não haverá marcação especial a Mbappé. “A marcação será a mesma de qualquer outro jogador adversário. No gramado, são dez batalhas individuais. O trabalho para parar Mbappé é coletivo. Temos de proteger os espaços do campo e garantir que haja sempre apoio e cobertura para os jogadores em campo”, explicou.

Diferentemente de Mbappé, que é um jogador finalizador, que incomoda as defesas adversárias, Bellingham é um atleta construtor, como se costuma apontar no vocabulário moderno. Como atua na linha do meio de campo, o volante articula os lances ofensivos pelo meio, com assistências, tabelas e triangulações, e também tem muitas responsabilidades defensivas.

Jude Bellingham é um dos destaques da Inglaterra no Mundial. Foto: Tolga Bozoglu/ EFE

Depois da boa vitória sobre Senegal nas oitavas de final, jogadores ingleses trataram de exaltar Bellingham. “Ele é um jogador fantástico, ele é capaz de correr, roubar bolas, conduzir a bola, passar... Ele tem muita qualidade”, analisou Kane. Rice foi ao encontro da opinião do centroavante e observou que Bellingham une aspectos físicos e técnicos para se destacar. “Fico muito feliz em ver um jogador tão atlético e talentoso criar essas oportunidades. Ele tem feito isso durante toda a temporada no Borussia Dortmund e agora também está fazendo isso por nós”, disse.

A Inglaterra contará com uma nova opção ofensiva. Raheem Sterling havia sido liberado antes do jogo com a seleção senegalesa para retornar à Europa para tratar de problemas particulares. Sua casa fora invadida por assaltantes e eles ficou preocupado com seus filhos, que estavam no imóvel no momento do roubo. De volta ao Catar, o atacante está à disposição da seleção inglesa e pode retomar a titularidade.

FICHA TÉCNICA

Continua após a publicidade

INGLATERRA x FRANÇA

INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Shaw; Henderson, Bellingham e Rice; Saka, Kane e Foden. Técnico: Gareth Southgate.

FRANÇA: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot e Griezmann; Dembelé, Giroud e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

JUIZ: Wilton Pereira Sampaio (Brasil).

LOCAL: Estádio Al Bayt, em Al Khor (Catar).

NA TV: Globo, SporTV e Cazé TV.