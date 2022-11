Inglaterra empata com EUA e perde chance de avançar antecipadamente às oitavas da Copa

Publicidade

A Inglaterra empatou sem gols com os Estados Unidos nesta sexta-feira e justificou as preocupações do técnico Gareth Southgate, que não poupou críticas ao seu time durante a semana apesar da goleada sobre o Irã na estreia da Copa do Mundo. O treinador avisou que a seleção inglesa precisava melhorar muito para superar os americanos no Estádio Al Bayt, em Al Wakrah, e não viu grandes sinais de evolução. Como consequência, perdeu a oportunidade de garantir a vaga nas oitavas de final.

A equipe comandada por Southgate continua na liderança do Grupo B, com quatro pontos, mas a briga pela vaga será definida apenas na última rodada, em duelo com o quarto colocado País de Gales, na terça-feira. No mesmo dia, o Estados Unidos, dono da terceira colocação, com dois pontos, encara o vice-líder Irã, que tem três depois de vencer os galeses.

O resultado também manteve um pequeno tabu para os ingleses, que nunca venceram os EUA em uma Copa do Mundo. O jogo mais recente foi disputado na fase de grupos de 2010, e terminou empatado por 1 a 1. O outro duelo aconteceu na Copa de 1950, no qual os americanos venceram a favorita Inglaterra por 1 a 0, também na fase de grupos. O triunfo é considerado um dos maiores feitos da história do futebol dos Estados Unidos.

Inglaterra e EUA fizeram um jogo movimentado pela segunda rodada da Copa. Foto: Paul Ellis/ AFP

Os primeiros minutos da partida foram de muita posse de bola para a Inglaterra e certa quantidade de equívocos na tomada de decisão. Inicialmente em ritmo lento, os ingleses mostraram sintonia quando aceleraram o jogo na base da troca de passes. Foi assim que, perto dos dez minutos, abriram espaço na defesa americana até Harry Kane receber de Saka na área e bater. Rápido na resposta, o zagueiro Zimmerman se lançou ao chão e mudou a trajetória da bola.

A lentidão e a falta de criatividade britânica continuaram predominantes por mais alguns minutos. A partir da segunda metade do primeiro tempo, os americanos mostraram-se mais à vontade para avançar ao ataque e, sem tantos recursos, causaram sustos na defesa britânica com bolas alçadas em direção à área. Foi só quando a colocaram no chão, entretanto, que levaram perigo real, com uma bola estourada no travessão por Pulisic.

Um dos motivos da melhora dos EUA foi o aumento da participação de Weah, responsável por passes inteligentes para desmontar o posicionamento defensivo adversário. Do lado britânico, a força ofensiva de Saka e Sterling foi neutralizada durante a maior parte do tempo, mas o atacante do Chelsea conseguiu levar perigo pouco antes do intervalo e forçou boa defesa do goleiro Matt Turner, aos 45.

Após permitir o crescimento dos americanos no primeiro tempo, a Inglaterra não conseguiu mudar o panorama no começo da etapa final. Apesar de ter a posse, assim como antes, pouco se movimentava e rodava a bola sem objetividade, enquanto os EUA demonstravam maior incisividade em suas investidas. O desempenho abaixo do esperado dos ingleses fez Southgate tirar Bellingham e Sterling, destaques da goleada sobre o Irã, aos 23, para colocar Henderson e Grealish.

Pouco depois, foi a vez de Saka, outro destaque da estreia, deixar o campo e dar lugar a Rashford. As alterações trouxeram mais vigor físico à seleção britânica, que teve uma leve melhora em suas articulações ofensivas, porém nada que a levasse a ter qualquer tipo de domínio. Além disso, continuou a ceder espaços aos adversários, que apostaram em no jovem Reyna, substituto de Weah, nos minutos finais, mas não colheram frutos.

FICHA TÉCNICA

INGLATERRA 0 X 0 ESTADOS UNIDOS

INGLATERRA - Pickford; Trippier, Stones, Maguire e Shaw; Rice, Bellingham (Henderson) e Mount, Sterling (Grealish), Harry Kane e Saka (Rashford). Técnico: Gareth Southgate.

ESTADOS UNIDOS - Turner; Dest (Moore), Zimmerman, Ream e Robinson; Adams, McKennie (Aaronson) e Musah; Weah (Reyna), Wright (Sargent) e Pulisic. Técnico: Gregg Berhalter.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (Venezuela).

PÚBLICO - 68.463 presentes.

ESTÁDIO - Al Bayt, em Al Khor.