Inglaterra encara o ‘perigoso’ e confiante Senegal para confiar favoritismo nas oitavas da Copa

Ainda invicta na Copa do Mundo, a Inglaterra busca confirmar o favoritismo em seu primeiro jogo no mata-mata. Neste domingo, às 16h, os ingleses fazem duelo das oitavas de final contra Senegal, que se inspira em outras seleções africanas que superaram gigantes nesta edição, como Camarões e Tunísia. A partida será realizada no Al Bayt Stadium, em Al Khor, no Catar. Quem vencer, encara nas quartas de final o vencedor do duelo entre França e Polônia, que jogam mais cedo, às 12h.

A Inglaterra terminou na liderança do Grupo B com sete pontos. Goleou o Irã por 6 a 2 e venceu o País de Gales por 3 a 0, além de um empate sem gols com os Estados Unidos. Já Senegal marcou seis pontos e passou em segundo lugar do Grupo A. Venceu o Catar, por 3 a 1, e Equador, por 2 a 1, e foi derrotado pela líder Holanda, por 2 a 0, ainda na estreia.

O técnico Gareth Southgate conseguiu fazer bons testes diante do País de Gales na última rodada. Marcus Rashford ganhou uma chance e se destacou com dois gols. O outro gol foi marcado por Phil Foden, outra novidade. Para as oitavas, os dois devem seguir no time, formando o trio ofensivo com Harry Kane.

Southgate admitiu o favoritismo, mas alertou para o fato de a seleção africana ser muito perigosa. “Não consegui ver os jogos do Senegal. Assisti a partida contra o Irã, em Viena, em setembro. Agora, vamos nos preparar para esse jogo. São grandes jogadores, atuam nas grandes ligas e têm alguns na Inglaterra. Somos os favoritos, sabemos, e teremos de lidar com isso. Mas é um time extremamente perigoso”, frisou.

Senegal espera surpreender e avançar às quartas de final da Copa do Mundo Foto: Hannah Mckay / Reuters

Senegal pode fazer o confronto decisivo sem o técnico Aliou Cissé. Uma febre o tirou da entrevista coletiva neste sábado e sua presença é incerta. Caso não possa estar à beira do gramado, o auxiliar Regis Bogaert comanda o time. Ele revelou que Kouyaté ainda está em fase de recuperação e fora do jogo. Em compensação, os defensores Sabaly e Mendy estão recuperados.

Entusiasmado pelas vitórias dos conterrâneos Camarões e Tunísia, o auxiliar técnico cravou vitória senegalesa e vaga nas quartas de final. “É importante ver que Camarões pode vencer o Brasil e a Tunísia vencer a França. Da nossa parte, o recado é para dizer que Senegal vai vencer a Inglaterra. Temos de ter a ambição de ganhar de todos”, disse Bogaert, que lembrou o fato de a seleção africana já ter atingido as quartas de final no Mundial de 2002.

INGLATERRA X SENEGAL

INGLATERRA - Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire e Luke Shaw; Jordan Henderson, Declan Rice e Jude Bellingham; Marcus Rashford, Phil Foden e Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate.

SENEGAL - Édouard Mendy; Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo e Ismail Jakobs; Pathé Ciss, Pape Gueye e Idrissa Gueye; Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye e Boulaye Dia. Técnico: Aliou Cissé.

ÁRBITRO - Ivan Arcides Barton Cisneros (El Salvador)

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Al Bayt Stadium, em Al Khor, no Catar.