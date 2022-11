Inglaterra espanta relaxamento após goleada e encara EUA para ir às oitavas

Publicidade

A Inglaterra animou os torcedores ao estrear na Copa do Mundo com uma goleada por 6 a 2 sobre o Irã, no jogo de estreia, e pode garantir a vaga nas oitavas de final nesta sexta-feira, quando enfrenta os Estados Unidos, a partir das 16 horas (de Brasília), . O início satisfatório, contudo, não foi motivo de euforia para o técnico Gareth Southgate, que se mostrou mais preocupado com os dois gols sofridos do que com os seis anotados.

Por isso, os dias de treinamento foram focados em corrigir erros defensivos e passar aos jogadores a mensagem de que nenhum instante da partida contra os americanos permitirá a menor dose de relaxamento. Na avaliação de Southgate, a seleção britânica “pareceu desleixada” na reta final contra o Irã, postura que, se repetida nesta sexta, pode custar bem mais caro diante da qualidade do adversário.

As derrotas de Argentina e Alemanha para Arábia Saudita e Japão, respectivamente, também servem de alerta. “O futebol da Copa do Mundo é sobre isso, sempre haverão surpresas”, comentou o goleiro britânico Pickford. “É por isso que temos de estar 100% contra os Estados Unidos”, completou. Líder do Grupo B, com três pontos, a Inglaterra se classifica às oitavas em caso de vitória porque EUA e País de Gales estão com um ponto cada, após empatarem em duelo na estreia.

Embora colocados como favoritos, os ingleses entrarão em campo em busca da primeira vitória contra a seleção americana em Mundiais. No curto histórico de apenas dois embates, o mais recente foi disputado na fase de grupos de 2010, na África do Sul, e terminou empatado por 1 a 1, com gols de Steven Gerrard e Clint Dempsey.

O outro duelo aconteceu na Copa de 1950, ocasião em que os EUA, nada tradicionais no futebol, venceram a favorita Inglaterra por 1 a 0, também na fase de grupos. O resultado conquistado no Independência, em Belo Horizonte, com gol do haitiano naturalizado Joe Gaetjens, é considerado um dos maiores feitos da história do futebol dos Estados Unidos, tanto que foi até foi dramatizado no filme “Duelo de Campeões”.

“Alguma vez nós batemos os EUA em um torneio grande? Não, creio que não. Então, vamos tentar fazer história. Somos bons nisso”, afirmou Southgate, em coletiva de imprensa na quinta-feira, quando também confirmou a presença de Harry Kane, artilheiro da Copa passada, na partida. O atacante levou uma pancada no tornozelo durante a goleada sobre o Irã, mas já está recuperado. Após passar em branco no primeiro jogo, tentará ajudar a Inglaterra a alcançar o centésimo gol em Copas - restam três para atingir tal marca.

Em contraste com a cautela inglesa, os Estados Unidos apostam em inflamar a confiança, como indicou o meia Tyler Adams, bastante familiarizado com o futebol dos adversários por atuar no Leeds United. “A Inglaterra continua sendo um grande time no fim do dia, mas o fator intimidação? Eu diria que não há muitas coisas me dão medo, além de aranhas. Está tudo bem para mim, eu já joguei contra esses jogadores antes. Queremos mostrar que nosso futebol está evoluindo e crescendo no caminho certo”, comentou.

Depois do empate por 1 a 1 cedido ao País de Gales na rodada de estreia, o técnico Gregg Berhalter pode fazer mudanças no time. Existe a expectativa de que o jovem Giovani Reyan, meia de 20 anos que atua ao lado do volante inglês Bellingham no Borussia Dortmund, seja utilizado após não sair do banco de reservas no primeiro jogo. Musah, que não foi muito bem contra os galeses, pode perder a posição.

FICHA TÉCNICA

INGLATERRA X ESTADOS UNIDOS

INGLATERRA - Pickford; Shaw, Stones, Maguire e Trippier; Bellingham, Rice, Saka e Mount; Sterling e Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate.

ESTADOS UNIDOS - Turner; Dest, Simmerman, Ream e Robinson; Adams, McKennie e Musah (Reyna); Weah, Sargent e Pulisic. Técnico: Gregg Berhalter

ÁRBITRO - Jesus Valenzuela (Venezuela).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Al Bayt, em Al Khor.