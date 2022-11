Inglaterra terá cinco jogadores do Manchester City na Copa do Mundo; veja lista de convocados

Publicidade

Gareth Southgate perdeu peças defensivas importantes para a convocação final da Inglaterra para a Copa do Mundo. Mas a surpresa na lista com os 26 nomes que defenderão o País no Catar veio no setor ofensivo. Tammy Abraham foi deixado de lado e o meia-atacante James Maddison, do Leicester, foi escolhido apesar de ter defendido as cores da equipe principal do país somente uma vez. O treinador o definiu como “diferente” para justificar a escolha. O Manchester City foi quem mais cedeu jogadores à seleção inglesa.

O lateral-esquerdo Ben Chilwell, e o lateral-direito Reece James, ambos do Chelsea, serão as ausências de peso da Inglaterra na Copa do Mundo por causa de lesões. Ben White, do líder Arsenal, e Kieran Trippier, do Newcastle, foram os substitutos anunciados na lista final.

Inglaterra vive pior momento sob comando do técnico Gareth Southgate. Foto: DARREN STAPLES / AFP

Maddison ganhou voto de confiança de Southgate pela incrível temporada que vem fazendo no Campeonato Inglês por um time fora do Top 6. São quatro gols e seis assistências na atual edição. Mesmo indo para a seleção somente uma vez, em 2019, o jogador sempre esteve no radar do treinador. Em uma convocação mais recente, ele pediu dispensa alegando lesão e acabou deixado de lado por ser flagrado em um cassino na mesma época.

Mas o trabalho bem-feito sempre o deixou em exigência. São incríveis 30 participações em gols no Inglês, o mais forte campeonato do mundo atualmente. Marca que supera todos os convocados e fez Maddison ganhar chance no Catar e rendeu elogios do comandante.

“Achamos que ele pode nos dar algo um pouco diferente dos outros atacantes que temos”, explicou Southgate. “Ele está jogando muito bem e nós sempre dissemos que é um bom jogador. Ele conquistou o direito (de ir à Copa)”, enfatizou.

Southgate revelou, ainda, que o nome de Maddison esteve sempre entre as reuniões da comissão técnica. “Acho que em vários estágios houve diferentes conversas e debates sobre James, momentos em que antes da Eurocopa não achávamos que estava na disputa, pois tinha um problema no quadril. Então, em setembro, tivemos provavelmente um debate justo sobre sua exclusão”, revelou. “Mas acho que ele está jogando tão bem quanto qualquer um dos atacantes deste país. Ele é diferente dos outros e achamos que podemos precisar disso.”

A surpresa ganhou a vaga pelo momento bom. Em contrapartida, Tammy Abraham perdeu o lugar pela queda de rendimento na Roma. José Mourinho até reclamou de falta de concentração de seu camisa 9 em alguns jogos.

“Tammy teve uma má fase ofensiva na hora errada. Não é um caso em que estamos a três ou quatro semanas de uma final e do início da primeira partida, agora estamos a dez dias”, avaliou o técnico inglês. “A forma é importante. Não conhecemos realmente a forma de nenhum dos jogadores que estamos assistindo no clube, não sabemos até vê-los cara a cara e no campo de treinamento.”

Confira os convocados da Inglaterra para a Copa do Mundo:

Goleiros - Ramsdale (Arsenal), Pickford (Everton) e Pope (Newcastle)

Laterais - Luke Shaw (Manchester United), Ben White (Arsenal), Trippier (Newcastle), Walker (Manchester City) e Alexander-Arnold (Liverpool)

Zagueiros - Coady (Everton), Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United) e John Stones (Manchester City)

Meio-campistas - Gallagher (Chelsea), Rice (West Ham), Phillips (Manchester City), Henderson (Liverpool), Bellingham (Borussia Dortmund) e Mason Mount (Chelsea)

Atacantes - Saka (Arsenal), Callum Wilson (Newcastle), Harry Keane (Tottenham), Grealish (Manchester City), Maddison (Leicester), Rashford (Manchester United), Foden (Manchester City) e Sterling (Chelsea).