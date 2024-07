Inglaterra x Suíça na Eurocopa: onde assistir ao vivo e escalação das seleções

Em busca do título inédito da Eurocopa, a Inglaterra mede forças contra a Suíça, neste sábado, 6, às 13 horas (horário de Brasília), na Merkur Spiel-Arena, em Düsseldorf, na Alemanha, pelas quartas de final.

Apesar de invicta, a Inglaterra ainda não empolgou e vem de uma classificação suada sobre a Eslováquia, quando Jude Bellingham evitou a eliminação com um gol de bicicleta no último lance. Contra a Suíça, o técnico Gareth Southgate não conta com o zagueiro Marc Guéhi, suspenso pelo acúmulo de cartão amarelo.

Inglaterra e Suíça decidem uma vaga na semifinal da Eurocopa Foto: Arte / Estadão

A Suíça é a grande surpresa nas quartas de final da Eurocopa e chega animada depois de ter eliminado a tradicional Itália, com uma vitória por 2 a 0. O técnico Murat Yakin tem o retorno do meia Silvan Widmer, que cumpriu suspensão. A formação, porém, deve ser a mesma do último jogo. Quem passar vai enfrentar o vencedor de Holanda e Turquia, que se enfrentam às 16 horas (horário de Brasília) do sábado, 6.

INGLATERRA X SUÍÇA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA EUROCOPA

Data: 06/07/2024

06/07/2024 Horário: 13 horas (horário de Brasília)

13 horas (horário de Brasília) Local: Merkur Spiel-Arena, em Düsseldorf, na Alemanha.

ONDE ASSISTIR A INGLATERRA X SUÍÇA

SporTV (canal fechado)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INGLATERRA

Inglaterra - Jordan Pickford; Kyle Walker, Ezri Konsa e John Stones; Kieran Trippier, Declan Rice, Jude Bellingham, Phil Foden e Bukayo Saka; Harry Kane e Ivan Toney. Técnico: Gareth Southgate.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA SUÍÇA

Suíça - Yann Sommer; Fabian Schar, Ricardo Rodríguez e Manuel Akanji; Silvan Widmer, Granit Xhaka, Remo Freuler e Michel Aebischer; Dan N’doye e Rubén Vargas; Breel Embolo. Técnico: Murat Yakin.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INGLATERRA E SUÍÇA