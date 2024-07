A Inglaterra está nas semifinais da Eurocopa 2024. A atual vice-campeã continental levou a melhor na disputa de pênaltis após empate por 1 a 1 em jogo tenso com a Suíça, neste sábado, na Arena Dusseldorf. No tempo regulamentar, o gol dos ingleses foi marcado por Saka, enquanto Embolo balançou as redes para os suíços. Nas penalidades, Pickford defendeu a cobrança de Akanji e os ingleses venceram por 5 a 3. Agora, a seleção decide uma vaga na final contra Holanda ou Turquia na quarta-feira, em Dortmund, às 16h.

Do outro lado da chave, as semifinais já estão definidas. A Espanha venceu a anfitriã Alemanha em um jogo emocionante, marcando no último minuto da prorrogação, e vai pegar a França, que eliminou Portugal de Cristiano Ronaldo nas penalidades. As duas seleções disputam uma vaga na final na terça-feira, às 16, em Munique.

O goleiro Jordan Pickford comemora após Alexander-Arnold (dir.) converter penalidade decisiva. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP

PUBLICIDADE Criticado pela falta de volúpia da seleção inglesa, que por pouco não deu adeus nas oitavas de final, o técnico Gareth Southgate apostou em um esquema com três zagueiros, alas ofensivos, e as joias Foden e Bellingham jogando mais próximas do artilheiro Harry Kane. Diferentemente de outras partidas nesta edição da Eurocopa, a Inglaterra conseguiu impor uma pressão desde os minutos iniciais, empurrando os suíços para a defesa e jogando boa parte da etapa inicial no campo adversário. A pressão inglesa obrigou o adversário a ser ainda mais exemplar na marcação. O clichê do “ferrolho” suíço foi colocado à prova, e o goleiro Sommer praticamente não teve trabalho no primeiro tempo. Assim como o arqueiro inglês Pickford. Isso porque os suíços encontraram dificuldade em ter a posse de bola. Quando trocavam passes, a falta de uma centroavante de referência atrapalhou.

As poucas emoções da etapa inicial foram refletidas nos números. Das cinco finalizações da Inglaterra, três foram no gol, mas sem perigo. Já a Suíça, na única finalização que teve, acabou bloqueada pela defesa adversária. No último minuto, Xhaka travou chute de Mainoo perto da pequena área e evitou o que poderia ser o primeiro gol da partida.

A Suíça voltou do intervalo mais insinuante, conseguindo encaixar lances de ataque e esboçando uma pressão nos primeiros 15 minutos. O atacante Embolo teve boa chance próximo da pequena área, mas finalizou fraco. A Inglaterra não se encontrou e começou a ver os suíços trocando passes. A atual vice-campeã da Euro também não conseguiu montar um contra-ataques sequer, se limitando a cruzar bolas na área a esmo.

Marcação cerrada: Bellingham é perseguido de perto por jogadores da Suíça. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP

Jogando mal, a Inglaterra viu a conta chegar aos 29 minutos. Em boa jogada coletiva, Schär deu ótimo passe para Ndoye cruzar rasteiro na linha de fundo. A bola chegou até Embolo, que completou para o fundo das redes. Após o gol, uma cena curiosa: Southgate acionou o banco de reservas, mas o camisa 10 Bellingham se recusou a sair e continuou em campo. Os ingleses se lançaram ao ataque e, aos 34, Bukayo Saka marcou um golaço em grande lance individual. Com a igualdade no placar, as seleções começaram a atuar na margem do erro zero e o confronto foi para a prorrogação.

O frenesi dos minutos finais desapareceram na prorrogação. O tempo extra foi muita cautela entre as seleções. A Suíça optou por marcar a Inglaterra no campo de ataque para evitar lances de perigo. Os ingleses encontraram as melhores chances em finalizações de Rice, obrigando o goleiro Sommer a fazer grande defesa em chute de longa distância, e Bellingham, em batida colocada na entrada da área.

O segundo tempo da prorrogação foi muita tensão. A Inglaterra de desconectou do jogo nos minutos derradeiros, deixando espaço e quase não foi castigada com um gol olímpico do veterano Shaqiri. Antes do apito final, Pickford ainda fez grande defesa em chute cruzado de Amdouni.

Na disputa na marca da cal, o goleiro Pickford brilhou e pegou a cobrança do zagueiro Manuel Akanji. Na sequência, todos os cobradores converteram suas batidas, e a Inglaterra venceu por 5 a 3.