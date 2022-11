Inglaterra tenta mostrar força contra o Irã na Copa em jogo de tensões políticas

Publicidade

Em jogo cercado de tensão política, Inglaterra e Irã vão se enfrentar nesta segunda-feira, às 10h (de Brasília), na primeira partida envolvendo uma das grandes seleções da Copa do Mundo do Catar. No Khalifa International Stadium, na cidade e Ar-Rayyan, os ingleses vão tentar mostrar força, após uma sequência ruim no período pré-Copa, enquanto os iranianos tentam conter a divisão interna. A partida terá ainda a estreia de árbitros brasileiros no Catar.

O primeiro foco de tensão deste segundo jogo do Mundial poderá ser visto em campo diretamente. O capitão inglês Harry Kane vai usar uma braçadeira com as cores do arco-íris em defesa dos direitos LGBT+, que não são respeitados no país-sede da Copa. A ideia faz parte de uma iniciativa das seleções europeias, que devem usar quase todas esta braçadeira com a temática “One Love” (Um Amor).

A Fifa não gostou muito da ideia e, na tentativa de evitar atritos entre as equipes e as autoridades do Catar, criou sua própria campanha para rivalizar a dos europeus. Assim, sugere braçadeiras com outros temas politicamente corretos, que pregam a união. A Inglaterra já avisou que não vai seguir esta orientação, o que pode gerar uma punição à Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês).

A braçadeira de arco-íris também afetará diretamente o Irã, país conhecido por reprimir os direitos dos homossexuais. Mas este não será o único foco de tensão entre os dois países. No mês passado, uma apresentação de um músico iraniano em Londres causou revolta por parte dos seus compatriotas na Inglaterra.

O técnico Carlos Queiroz (centro) conversa com os jogadores do Irã antes da estreia na Copa do Mundo Foto: Siphiwe Sibeko / Reuters

Uma suposta ameaça anônima de bomba fez as autoridades inglesas evacuar o Apollo Theatre, o que impediu o show de Dariush Eghbali. Para os iranianos, foi apenas um expediente para evitar manifestações políticas contra o governo do Irã e eventual conflito diplomático entre os dois países. Houve críticas ao governo britânico e até à BBC.

As manifestações políticas seriam uma respostas dos iranianos que moram na Inglaterra à postura do governo do seu país aos protestos que vêm acontecendo no Irã nos últimos meses. O motivo foi a prisão e a morte da ativista Mahsa Amini, por não respeitar as regras de vestimenta para mulheres no país asiático.

A morte de Amini dividiu o próprio grupo iraniano na Copa do Mundo. Principal jogador do time, o atacante Sardar Azmoun já disse apoiar os protestos das mulheres iranianas. Internamente, o técnico português Carlos Queiroz tem se desdobrado para evitar um racha maior e possíveis conflitos com as autoridades iranianas. Na semana passada, o treinador abandonou uma entrevista coletiva por conta das perguntas sobre a situação dos protestos no Irã.

CANDIDATA AO TÍTULO?

Depois de um quarto lugar na Copa do Rússia, em 2018, a Inglaterra foi vice-campeã da Eurocopa, no ano passado. Mas, apesar da ascensão nos últimos anos, a situação recente não é das mais positivas para a equipe do técnico Gareth Southgate.

A seleção inglesa está há seis jogos sem vencer. A última vitória aconteceu em março, com um 3 a o sobre a Costa do Marfim, em amistoso. Neste período, teve testes de peso, contra Alemanha e Itália, por exemplo. Perdeu dos italianos por 1 a 0 e levou um 4 a 0 da Hungria - ambos os rivais nem se classificaram para a Copa. E empatou com os alemães por 3 a 3.

Longe de inspirar confiança, o campeão mundial de 1966 ainda perdeu dois jogadores importantes para a estreia. O lateral/ala Kyle Walker e o meia James Maddison, ambos lesionados. O treinador deve apostar numa formação com três zagueiros - John Stones, Eric Dier, Harry Maguire - e antecipar um dos atacantes para auxiliar na armação. Os candidatos são Phil Foden e Raheem Sterling.

Pelo Irã, Queiroz tem nos atacantes Azmoun, do Bayer Leverkusen, e Mehdi Taremi, do Porto, suas maiores referências. O time asiático não perde há três jogos, mas os resultados recentes não são referência, com exceção da vitória sobre o Uruguai, em amistoso disputado no fim de setembro.

O Irã terá um desafio complicado já na fase de grupos da Copa. No complicado e equilibrado Grupo B, terá ainda pela frente os Estados Unidos e o País de Gales. Trata-se da chave mais forte em termos de ranking da Fifa, com as quatro equipes dentro do Top 20. No Catar, a seleção iraniana sonha alto, tentando a segunda vaga do grupo.

Em 2018, ficaram em terceiro lugar, apenas um ponto atrás de Portugal e Espanha, os favoritos do grupo. Agora a meta é alcançar as oitavas de final.

ARBITRAGEM BRASILEIRA

O primeiro jogo da seleção brasileira está marcado para quinta-feira, contra a Sérvia. Mas a estreia do Brasil nos gramados do Catar já acontece nesta segunda. Raphael Claus será o árbitro principal da partida entre ingleses e iranianos. Ele será acompanhado pelos assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Danilo Simon.

INGLATERRA X IRÃ

INGLATERRA - Jordan Pickford; John Stones, Eric Dier, Harry Maguire; Kieran Trippier, Jude Bellingham, Declan Rice, Luke Shaw; Phil Foden, Raheem Sterling e Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate.

IRÃ - Alireza Beiranvand; Sadegh Moharrami, Majid Hosseni, Morteza Pouraliganji, Milad Mohammadi; Ehsan Hajsafi, Saeid Ezatolahi, Ahmad Nourollahi; Mehdi Taremi, Sardar Azmoun e Alireza Jahanbakhsh. Técnico: Carlos Queiroz.

ÁRBITRO - Raphael Claus (Brasil).

HORÁRIO - 10h.

LOCAL - Khalifa International Stadium, em Ar-Rayyan (Catar).

TRANSMISSÃO - Globo, SporTV e FIFA+.