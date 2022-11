Maddison não treina com a seleção da Inglaterra e é dúvida para estreia com o Irã

Publicidade

O técnico Gareth Southgate só tem um problema entre os 26 jogadores selecionados para integrar a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo do Catar. Trata-se do meio-campista James Maddison, que, nesta sexta-feira, voltou a ficar de fora do treinamento da equipe.

O jogador, que se recupera de uma lesão no joelho sofrida em seu último jogo elo Leicester, no Campeonato Inglês, ficou ao lado do gramado, em Al Wakrah, onde seus companheiros se exercitavam sob um calor de 33 graus. Na sequência, o atleta se dirigiu pra o vestiário, onde foi continuar seu tratamento.

O meia James Maddison pode desfalcar a seleção inglesa para a estreia na Copa do Mundo. Foto: REUTERS/Hannah Mckay

Segundo a imprensa inglesa, Maddison está sendo preservado, a três dias da estreia da seleção inglesa no Mundial, diante do Irã. Mesmo recuperado, o atleta deverá compor o banco de reservas neste início de competição.

Os ingleses sofreram com baixas importantes antes da Copa. Os laterais Reece James e Chilwell, ambos do Chelsea, lesionados, acabaram não sendo convocados. Eles seriam peças importantes no sistema defensivo.

