Inglaterra x Estados Unidos: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

A segunda rodada da Copa do Mundo vai começar! Fechando o dia de jogos no grupo B, Inglaterra e Estados Unidos se enfrentam, nesta sexta-feira (24), às 16h (pelo horário de Brasília) no Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV, CazeTV do YouTube (Streaming) e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Leia também Copa do Mundo do Catar: veja os 5 gols mais bonitos da primeira rodada

Depois de golear na estreia, a Inglaterra volta para campo podendo se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com três pontos e quatro gols de saldo, os ingleses precisam de apenas uma vitória simples para se garantir entre os 16 melhores do mundial do Catar.

Para isso, a Inglaterra aposta no seu ataque. Apesar de não ter marcado na estreia, Harry Kane foi um dos destaques da partida contra o Irã com duas assistências. Além dele, Saka, Sterling e Rashford são as esperanças da seleção britânica para vencer mais uma vez.

Arte Estadão

Já os Estados Unidos empataram com o País de Gales na estreia da Copa do Mundo. Após sair na frente com gol de Weah, os americanos sofreram o empate nos minutos finais e agora precisam vencer para não se complicar na competição.

HORÁRIO E LOCAL

Continua após a publicidade

A partida entre Inglaterra e Estados Unidos acontece nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV, SporTV 2 (TV fechada) e CazeTV no Youtube (Streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

INGLATERRA X ESTADOS UNIDOS

INGLATERRA - Pickford; Shaw, Stones, Maguire e Trippier; Bellingham, Rice, Saka e Mount; Sterling e Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate.

ESTADOS UNIDOS - Turner; Dest, Simmerman, Ream e Robinson; Adams, McKennie e Musah (Reyna); Weah, Sargent e Pulisic. Técnico: Gregg Berhalter

QUEM APITA?

Continua após a publicidade

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Assistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)

Assistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)

Quarto árbitro: Yoshimi Yamashita (Japão)

VAR: Nicolás Gallo (Colômbia)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira rodada da Copa do Mundo, a Inglaterra não tomou conhecimento do Irã e saiu com a vitória por goleada, por 6 a 2. .

Continua após a publicidade

Os Estados Unidos acabaram empatando com País de Gales na rodada de abertura do grupo B do mundial do Catar.