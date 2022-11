Inglaterra x Irã: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Publicidade

A Copa do Mundo do Catar terá mais uma partida nesta segunda-feira (21). Inglaterra e Irã se enfrentam, pela abertura do grupo B, às 10h00 (horário de Brasília), no Khalifa International Stadium. O duelo terá transmissão da TV Globo (TV Aberta), do SporTV (TV Fechada), no Globoplay (streaming) e no FIFA+ (streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real. Uma hora antes da partida, acontece o evento de abertura do Mundial.

A partida coloca frente a frente duas seleções com histórias diferentes em mundiais. Campeã em 1966, a Inglaterra vem de um quarto lugar na última Copa do Mundo e o Irã busca avançar para o mata-mata pela primeira vez de sua história, em edições com 32 seleções.

HORÁRIO E LOCAL

A partida inaugural do grupo B da Copa do Mundo do Catar acontece nesta segunda-feira, 10h00 (horário de Brasília), no Khalifa Internacional Stadium.

ONDE ASSISTIR

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Inglaterra: Pickford, Stones, Dier e Maguire, Alexander-Arnold, Bellingham, Rice, Shaw, Sterling, Foden e Kane. Técnico: Gareth Southgate.

Irã: Beiranvand, Jahanbakhsj, Moharrami, Pouraliganji, Khalizadeh, Hasiafi, Taremi, Ezatolah, Amiri, Nourallahi e Azmoun. Técnico: Carlos Queiroz.

QUEM APITA

Árbitro: Raphael Claus-BRA (Fifa)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa- BRA(Fifa)

Assistente 2: Danilo Simon-BRA (Fifa)

