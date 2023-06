Inglaterra e Macedônia do Norte medem forças nesta segunda-feira em uma das partidas mais importantes do Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa de 2024. A equipe de Gareth Southgate precisa da vitória para continuar a dominar a chave com tranquilidade, enquanto os rivais ainda sonham com o mais importante torneio europeu de seleções numa disputa totalmente embolada.

Inglaterra tem, atualmente, 9 pontos na ponta do grupo. Ucrânia, Itália e Macedônia do Norte têm, respectivamente, 3 pontos cada. Malta tem a lanterna com nenhum ponto somado. Esta é a 4ª rodada da Eliminatória, que tem dez jogos previstos para cada seleção. Além de Inglaterra x Macedônia do Norte, nesta segunda também tem o duelo entre Ucrânia e Malta.

INGLATERRA X MACEDÔNIA DO NORTE

LOCAL : Manchester, Inglaterra.

: Manchester, Inglaterra. ESTÁDIO : Old Trafford.

: Old Trafford. DATA : 19 de junho de 2023 (segunda-feira).

: 19 de junho de 2023 (segunda-feira). HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

Inglaterra x Macedônia do Norte: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).

(TV fechada). Star+ (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

INGLATERRA : Pickford; Walker, Stones, Maguire e Shaw; Phillips, Rice e Henderson; Saka (Foden), Rashford e Kane. Técnico : Gareth Southgate.

: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Shaw; Phillips, Rice e Henderson; Saka (Foden), Rashford e Kane. : Gareth Southgate. MACEDÔNIA DO NORTE: Dimitrievski; Ristovski, Zajkov e Musliu; Ashkovski, Ademi, Bardhi e Alioski; Elmas, Nestorovski e Trajkovski. Técnico: Robert Stojanovski.

ÚLTIMOS RESULTADOS: