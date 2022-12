Inglaterra x Senegal: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Agora começa o mata-mata! Na tarde deste domingo (4), a Copa do Mundo do Catar começa a sua fase eliminatória com as oitavas de final. Às 16h, Inglaterra e Senegal se enfrentam no Al Bayt Stadium, em Al Khor, do Catar. O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo,e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Invicta na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, a Inglaterra chega para as oitavas de final sabendo que é favorita. Com duas vitórias e um empate na fase de grupos, marcando nove vezes e tendo levado apenas um, a equipe busca seguir com o sonho do bicampeonato.

Para o duelo deste domingo, os ingleses seguem apostando na força do coletivo. Após mexer bastante no ataque na primeira fase, a seleção deve começar o duelo eliminatório deste domingo com Marcus Rashford, Phil Foden e Harry Kane no setor ofensivo.

Já o Senegal vem fazendo uma Copa do Mundo de superação. Depois de perder Mané, que é o melhor jogador do país, dias antes do início do Mundial no Catar, a equipe conseguiu encontrar um jeito de jogar em chegou nas oitavas de final.

Para a partida deste domingo, sabendo que é o azarão, os africanos apostam na defesa forte e ataques de velocidade para surpreender a Inglaterra.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Inglaterra e Senegal acontecerá neste sábado às 12h (pelo horário de Brasília), no Al Bayt Stadium, em Al Khor, no Catar.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo,e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

INGLATERRA X SENEGAL

INGLATERRA - Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire e Luke Shaw; Jordan Henderson, Declan Rice e Jude Bellingham; Marcus Rashford, Phil Foden e Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate.

SENEGAL - Édouard Mendy; Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo e Ismail Jakobs; Pathé Ciss, Pape Gueye e Idrissa Gueye; Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye e Boulaye Dia. Técnico: Aliou Cissé.

QUEM APITA?

Árbitro: Ivan Arcides Barton Cisneros (El Salvador)

Assistente 1: David Moran (El Salvador)

Assistente 2: Kathryn Nesbitt (El Salvador)

Quarto árbitro: Said Martinez (Honduras)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, a Inglaterra terminou sem derrotas. Na estreia, os ingleses golearam o Irã, por 6 a 2, na segunda partida empataram com os Estados Unidos, em 0 a 0, e fecharam a fase de grupos vencendo País de Gales, por 3 a 0.

Já Senegal abriu sua participação na Copa do Mundo perdendo para a Holanda, por 2 a 0, venceu o Catar, por 3 a 1, e superou o Equador, por 2 a 1.