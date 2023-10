O Fluminense bateu o Internacional de virada nesta quarta-feira por 2 a 1 e carimbou o passaporte para a final da Copa Libertadores. A decisão acontece no dia 4 de novembro no Maracanã. O adversário sai do confronto entre Palmeiras e Boca Juniors. No Beira-Rio, John Kenndy e Germán Cano lideraram os comandados de Fernando Diniz e garantiram a classificação. Confira os gols e melhores momentos: