Inter bate Cuiabá, completa cinco jogos sem derrota e é vice-líder do Brasileirão

O Brasileirão tem um novo vice-líder, ao menos até o início dos jogos de domingo. Aproveitando que o Flamengo só entra em campo no dia seguinte, o Internacional venceu o Cuiabá por 1 a 0, no estádio Beira-Rio, neste sábado, e engatou o quinto jogo sem derrota, para enfim chegar à segunda colocação da tabela.

Apesar de ter dominado boa parte da partida, o Inter tomou sufoco no fim e quase teve um pênalti marcado contra no final do jogo. O gol de Alemão, marcado no começo da segunda etapa, foi o suficiente para ficar com os três pontos. Assim, chegou aos 46 pontos na segunda colocação. Já o Cuiabá viu sua série invicta, que durava quatro jogos, chegar ao fim e segue perto da zona de rebaixamento, com 26 pontos.

Leia também Santos perde para o Ceará no Brasileirão em jogo com graves falhas defensivas

Inter bate o Cuiabá em jogo polêmico do Brasileirão. Foto: AssComDourado

O primeiro tempo foi de ataque contra defesa. Jogando em casa, o Inter fez pressão na área adversária, tanto que criou praticamente todas as jogadas ofensivas e não deixou o Cuiabá jogar. A primeira boa chance aconteceu aos 12 minutos, quando Wanderson, e depois, Alemão acertaram duas vezes a trave no mesmo lance.

O meia Alan Patrick também teve duas chances de marcar. A primeira, aos 21 minutos, quando ele tabelou com Maurício e bateu cruzado, mas parou em bela defesa do goleiro João Carlos. Já aos 29, Wanderson cruzou na área e o meio-campista subiu sozinho, mas mesmo de frente para o gol, cabeceou para fora. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas a primeira etapa terminou zerada.

Na volta do intervalo, o Inter seguiu melhor e depois de algumas mudanças no time titular, conseguiu se encontrar em campo e abrir o placar aos 22 minutos do segundo tempo. Pedro Henrique saiu em velocidade e cruzou duas vezes para Alemão. Na primeira, ele furou, mas na segunda não perdoou ao cabecear firme para o fundo das redes.

A partir daí, o time gaúcho diminuiu um pouco da intensidade e viu o Cuiabá buscar mais o jogo e quase empatou. Depois de algumas tentativas, André foi fazer o desarme em Edenílson dentro da área e acabou derrubado. Mas, depois de analisar o VAR, o árbitro acabou não marcando pênalti, o que foi muito festejado nas arquibancadas pela torcida do Internacional.

Continua após a publicidade

Os donos da casa ainda tiveram que segurar o resultado por alguns minutos, mas venceram mesmo por 1 a 0. Os cuiabanos deixaram o campo inconformados com a anulação do pênalti.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 27.ª rodada do Brasileirão. No domingo (18), o Cuiabá visita o Athletico-PR na Arena da Baixada, às 19h. Já na segunda-feira (19), o Internacional encara o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 20h.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 1 X 0 CUIABÁ

INTERNACIONAL - Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny (Edenílson), Alan Patrick (Estevão) e Maurício (Taison); Alemão (Liziero) e Wanderson (Pedro Henrique). Técnico: Mano Menezes.

CUIABÁ - João Carlos; João Lucas, Joaquim (Camilo), Marllon, Alan Empereur e Sidcley (Osorio); Marcão Silva (Alesson), Rafael Gava e Pepê; André Luís (Valdívia) e Deyverson (André). Técnico: António Oliveira.

GOL - Alemão, aos 22 minutos do segundo tempo.

Continua após a publicidade

CARTÕES AMARELOS - Taison (Internacional); Joaquim, Pepê e André Luís (Cuiabá).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA - R$ 1.424.511,00.

PÚBLICO - 26.564 pagantes (30.719 no total).

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).