Inter cede empate e perde chance de ‘colar’ no pelotão de frente do Italiano

Com um gol nos acréscimos, a Inter de Milão deixou escapar uma vitória que parecia certa e teve de amargar um empate de 2 a 2 com o Monza neste sábado, pelo Campeonato Italiano. Depois de um primeiro tempo movimentado, quando garantiu a vantagem de 2 a 1 no placar com apenas 22 minutos, a Inter abdicou do jogo na etapa final e acabou punido com um gol de Caldirola aos 48 minutos do segundo tempo.

O tropeço mantém a equipe de Milão em quarto lugar com 34 pontos do pelotão de frente. O Monza, que segue ameaçado pelo zona de rebaixamento, pulou para 18. Na sequência do Italiano, a Inter recebe o Verona no próximo domingo. No mesmo dia, o Monza enfrenta a Cremonese como visitante no estádio Giovanni Zini.

Leia também Pietro Fittipaldi disputará temporada completa de endurance nos EUA

A partida começou movimentada. Logo aos dez minutos, Bastoni avançou pela esquerda e cruzou na pequena área. Darmian fechou pelo lado direito, antecipou à marcação, e abriu o placar escorando a bola: 1 a 0.

Inter de Milão empatou em 2 a 2 com o Monza pela rodada do Campeonato Italiano Foto: (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

Tudo indicava que a Inter teria o jogo sob controle com a vantagem. No lance seguinte, porém, os donos da casa reagiram com bola na rede. Ciurria recebeu a bola na área com liberdade e acertou um belo chute de pé esquerdo para estufar a rede de Onana: 1 a 1 com 11 minutos de duelo.

Mas uma falha incrível da defesa do Monza acabou recolocando a equipe de Milão na frente. O zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo, tinha a bola dominada na pequena área, tentou sair jogando e acabou desarmado por Lautaro Martínez. O argentino aproveitou o presente e fez 2 a 1 para os visitantes aos 22 minutos.

Na etapa final, a Inter voltou com a intenção de administrar a vantagem, recuou a marcação e permitiu a pressão do Monza. Onana fez pelo menos duas grandes intervenções.

A estratégia de recuar o time acabou sendo punida nos acréscimos. Em uma bola jogada na área, Caldirola cabeceou no canto, venceu o goleiro rival e decretou o empate de 2 a 2 para a alegria da torcida local.