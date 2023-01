Inter de Limeira x Corinthians: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Após a primeira vitória no Campeonato Paulista, o Corinthians quer engrenar no Estadual com mais um triunfo. Dessa vez, a adversária é a Inter de Limeira, campeã paulista de 1986. O jogo acontece em Limeira, neste sábado, às 18h30.

O Corinthians está no Grupo C, um dos mais equilibrados do torneio, ao lado de Ituano, São Bento e Ferroviária. Já a situação da Inter não é muito diferente no Grupo A, formado também por Red Bull Bragantino, Santos e Botafogo de Ribeirão Preto.

ONDE ASSISTIR

DATA E HORÁRIO: 21/01/2023 (sábado), às 18h30.

LOCAL: Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).

NA TV/ ONLINE: YouTube, Premiere e Paulistão Play.

Inter de Limeira e Corinthians medem forças neste sábado pelo Paulistão. Foto: Arte/ Estadão

ESCALAÇÃO DAS EQUIPES

INTER DE LIMEIRA: Léo Vieira; Léo Duarte, Leandro Silva, Douglas, Zé Mário; Claudinei, Uillian Correia, Matheus Oliveira; Everton Brito, Jonathas e Iago Teles. Técnico: Pintado.

CORINTHIANS: Cássio, Rafael Ramos (Fagner), Bruno Méndez, Gil e Matheus Bidu; Cantillo, Du Queiroz, Giuliano e Adson; Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.

ARBITRAGEM

Árbitro: Douglas Marques das Flores.

Assistente 1: Daniel Luis Marques.

Assistente 2: Rafael Alves de Souza.

Quarto árbitro: Adeli Mara Monteiro.

VAR: Thiago Duarte Peixoto.

ÚLTIMOS RESULTADOS