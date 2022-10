Inter de Milão ganha e complica a vida do Barcelona em jogo com VAR polêmico na Champions League

Continua após a publicidade

A regra de bola na mão mudou no futebol mundial, validando gol após toque não intencional de um companheiro. Mas, na visita do Barcelona à Inter de Milão, um lance deste, que daria o empate no Giuseppe Meazza, acabou sendo revisado e o gol de Gavi foi anulado. Os catalães ainda reclamaram muito um possível pênalti com toque de mão não marcado no fim e com revisão demorada do VAR. Sem conseguir furar a defesa italiana novamente após as polêmicas, os espanhóis perderam por 1 a 0 e se complicam no Grupo C da Champions League.

Após metade das seis rodadas disputadas, o Barcelona aparece somente na terceira colocação, com três pontos, diante de nove do líder Bayern de Munique e seis da Internazionale. Repetindo o que fez diante dos alemães, os espanhóis mereciam melhor sorte por dominar boa parte do jogo e criar chances de perigo - Dembelé até carimbou a trave.

Com o Bayern soberano no grupo, a vitória era imprescindível para Internazionale e Barcelona no Giuseppe Meazza. E os catalães queriam surpreender com começo sufocante. Mas quem quase abriu o marcador foi Çalhanoglu, em chute forte de fora da área espalmado por Ter Stegen.

Robert Lewandowski não teve vida fácil em Milão. Foto: Matteo Bazzi/ EFE

Apesar de jogar no campo de ataque, os comandados de Xavi não conseguiam finalizar. Os italianos se mostravam bastante perigosos nos contragolpes. Lautaro errou cabeçada e ainda reclamou muito de um pênalti em toque no braço de Garcia. A bola seguiu, mas o VAR chamou o árbitro ao monitor. Houve impedimento na origem do lance, contudo.

A Inter ainda teve um gol anulado de Corrêa logo depois, também por impedimento. O auxiliar deixou o lance ir até o fim para depois impugnar a jogada. Aos poucos, a Inter equilibrou as ações e deixou o jogo atrativo.

A insistência resultou em vantagem aos 46 do primeiro tempo, novamente em bomba de Çalhanoglu de fora da área. Desta vez no canto de Ter Stegen, que nada pôde fazer. Assim como foi na visita ao Bayern - levou 2 a 0 -, o Barcelona dominou a primeira etapa, mas não aproveitou.

O domínio dos 45 minutos iniciais demorou a se repetir na fase final. Aos 15 minutos, Raphinha fez boa jogada e a bola terminou para finalização de Dembelé na trave. Depois de ficar no quase, o atacante passou pelo marcador e cruzou para Gabi empatar. O VAR anulou por toque de mão, sem querer, de Ansu Fati. Pela regra atual, o lance deveria ser validado, pois o toque foi intencional.

Xavi recebeu amarelo por reclamar do lance antes da análise no monitor, mas não conseguiu mudar a decisão da arbitragem. Ainda voltaria a ficar bastante irritado em nova polêmica. Dumfries cortou um cruzamento com a mão, o VAR chegou ao lance mas não anotou o pênalti.

Mesmo recheado de jogadores ofensivos, o Barcelona não conseguiu mudar a história da partida apesar de grande pressão até o apito final. Agora, jogará pressionado a devolver o resultado daqui uma semana diante dos italianos.

NAPOLI ARRASA

No Grupo A, no qual Liverpool e Ajax eram os favoritos pela vaga, o Napoli é quem dá as cartas. Depois de estrear com goleada de 4 a 0 sobre os ingleses, repetiram a dose, agora na casa dos holandeses, com virada espetacular para 6 a 1 e liderança incontestável com 9 pontos.

O único motivo de festa para os torcedores locais na Johan Cruyff Arena foi com Kudus abrindo o marcador logo aos 9 minutos. Do mais, uma aula de futebol dos italianos, que pareciam jogar em Nápoles.

Raspadori empatou e Di Lorenzo e Zielinski levaram vantagem enorme ao vestiário. Sem outra saída a não ser se lançar ao ataque, o Ajax deixou espaços na defesa e acabou vazado novamente em dose tripla, com Raspadori ampliando, depois servindo Kvaratskelia. Simeone fechou a humilhante goleada.

Giovanni Simeone comemora gol marcado sobre o Ajax. Foto: François Walschaerts/ AFP

LIVERPOOL GANHA

Depois de também levar surra na estreia para os italianos, o Liverpool já se consolida na segunda posição da chave. Depois de bater o Ajax, repetiu a dose contra o Rangers, em Alfield, com triunfo por 2 a 0, gols de Arnold, cobrando falta no ângulo, e de pênalti de Salah, garantindo seis pontos na tabela.

Liverpool bateu o Rangers em Anfield nesta terça-feira. Foto: Nigel Roddis/ AFP

Pelo Grupo D, Eintracht Frankfurt e Tottenham não aproveitaram a derrota do líder Sporting ao empatarem sem gols na Alemanha. Os portugueses seguem com seis pontos, contra quatro dos dois principais perseguidores. O Olympique de Marselha aparece na rabeira, com três.

No Grupo B, quem surpreende é o Brugge. O clube belga fez 2 a 0 no Atlético de Madrid e subiu para os nove pontos, também com campanha perfeita. Os espanhóis caíram para a lanterna nos critérios de desempate contra Bayer Leverkusen e Porto, todos com três pontos.

Os portugueses desencantaram com 2 a 0 nos alemães em jogo maluco no Estádio do Dragão, com gol anulado e pênalti perdido dos visitantes na primeira etapa e gols de Sanusi e Galeno na reta final.