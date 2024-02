Inter de Milão x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atual vice-campeã europeia, a Inter de Milão recebe o Atlético de Madrid nesta terça-feira, dia 20, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália. Trata-se do duelo de ida das oitavas de final da Champions League, a maior competição entre clubes da Europa. A bola rola às 17 horas (horário de Brasília).

A Inter de Milão chega para o confronto após terminar em segundo lugar do Grupo D, com 12 pontos, atrás da Real Sociedad. O Atlético de Madrid se classificou às oitavas como líder do Grupo E, com 14 pontos. Mas as equipes se equivalem na temporada. Por isso que há a promessa de um jogo bastante equilibrado. Ambos golearam em seus últimos compromissos.

Inter de Milão e Atlético de Madrid se enfrentam pelas oitavas de final da Champions League Foto: Arte/Estadão

INTER DE MILÃO X ATLÉTICO DE MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS

DATA : 20/02 (quarta-feira).

: 20/02 (quarta-feira). HORÁRIO : 17h (de Brasília).

: 17h (de Brasília). LOCAL: Giuseppe Meazza, em Milão, Itália.

ONDE ASSISTIR INTER DE MILÃO X ATLÉTICO DE MADRID

SBT (TV aberta).

(TV aberta). TNT (TV fechada).

(TV fechada). HBO Max (streaming).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE INTER DE MILÃO E ATLÉTICO DE MADRID

INTER DE MILÃO : Yann Sommer; Matteo Darmian, Benjamin Pavard, Acerbi, Alessandro Bastoni e Dimarco; Nicolo Barella, Çalhanoglu e Mkhitaryan; Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Técnico : Simone Inzaghi.

: Yann Sommer; Matteo Darmian, Benjamin Pavard, Acerbi, Alessandro Bastoni e Dimarco; Nicolo Barella, Çalhanoglu e Mkhitaryan; Marcus Thuram e Lautaro Martínez. : Simone Inzaghi. ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Savic, Alex Witsel e Hermoso; Marcos Llorente, Pablo Barrios, De Paul, Koke e Samuel Lino; Antoine Griezmann e Memphis Depay. Técnico: Diego Simeone.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTER DE MILÃO E ATLÉTICO DE MADRID