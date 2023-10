Inter de Milão x Benfica: onde assistir, horário e escalação das equipes

Inter de Milão e Benfica se enfrentam nesta terça-feira, 3, pela segunda rodada do grupo D da Champions League. As duas equipes chegam para a partida sem ter vencido ainda na competição e precisando pontuar para não se descolar do líder da chave na competição.

Líder da atual temporada do Campeonato Italiano, atual vice-campeão da Champions League e segundo colocado do grupo D. Essa é a Inter de Milão. Com o empate na primeira rodada, fora de casa, com a Real Sociedad, o time italiano só ficou atrás do RB Salzburg no grupo. Para o primeiro jogo em casa, o time de Simone Inzaghi confia em Lautaro Martinez como a grande esperança de gols da equipe mais uma vez.

Pelo lado português, o momento é de instabilidade. Em segundo no Campeonato Português, um ponto atrás do Sporting, o Benfica começou sua trajetória na Champions League perdendo em casa e precisa de uma resposta nesta terça-feira. Para isso, Roger Schmidt deve manter o quarteto ofensivo com Di Maria, Rafa Silva, David Neres e Musa.

Inter de Milão x Benfica - Champions League Foto: Arte Estadão

INTER DE MILÃO X BENFICA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 03/10 (terça-feira).

HORÁRIO: 16h

LOCAL: San Siro, em Milão.

ONDE ASSISTIR INTER DE MILÃO X BENFICA AO VIVO

Continua após a publicidade

HBO Max

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE INTER DE MILÃO E BENFICA

I NTER DE MILÃO : Sommer, Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi

: Sommer, Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro e Thuram. Simone Inzaghi BENFICA: Trubin; A. Bah, Morato, Otamendi, e Aursnes; João Neves e Kocku; Di Maria, Rafa Silva e David Neres; Petar Musa. Técnico: Roger Schmidt.

ÚLTIMOS RESULTADOS