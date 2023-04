Inter de Milão x Benfica: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em boa vantagem no confronto, a Inter de Milão recebe o Benfica nesta quarta-feira, às 16h, no Giuseppe Meazza, para confirmar sua passagem às semifinais da Champions League. O time italiano derrotou o rival português em Portugal por 2 a 0 no duelo da ida, na semana passada.

Com isso, a equipe italiana, liderada pelo centroavante belga Lukaku, pode até perder por um gol de diferença que consegue se classificar. O Benfica precisa ganhar por três de diferença para ficar com a vaga. Um triunfo por dois gols leva a decisão à prorrogação.

INTER DE MILÃO X BENFICA

DATA : 19/04/2023 (quarta-feira).

: 19/04/2023 (quarta-feira). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL : Giuseppe Meazza, em Milão.

: Giuseppe Meazza, em Milão. TORNEIO: Champions League - Quartas de final (jogo de volta).

Inter de Milão e Benfica se enfrentam na Itália nesta quarta Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

TNT

HBO MAX

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

INTER DE MILÃO : Onana; Darmian, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Brozovic e Dimarco; Dzeko e Lautaro Martínez. Técnico : Simone Inzaghi.

: Onana; Darmian, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Brozovic e Dimarco; Dzeko e Lautaro Martínez. : Simone Inzaghi. BENFICA: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Aursnes; David Neres, Rafa Silva e João Mário; Gonçalo Ramos. Técnico: Roger Schmidt.

ÚLTIMOS RESULTADOS