Inter de Milão x Bologna: onde assistir, horário e escalação das equipes

Inter de Milão e Bologna se enfrentam neste sábado, 7, às 10h, no estádio San Siro. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Italiano e coloca em campo equipes que vivem momentos diferentes na tabela. Líder da competição, com 18 pontos, a equipe de Milão busca fazer valer o fator casa contra um adversário que tenta se descolar da parte de baixo da classificação.

Seis vitórias em sete partidas e a primeira colocação. Esse é o momento da Inter de Milão na temporada nacional. Depois de ser vice-campeão da Europa na última temporada, o time manteve o ritmo e contanto com Lautaro Martinez inspirado se mantém como time a ser batido na Itália. Para a partida deste sábado, Simone Inzaghi não poderá contar com Sensi e Arnautovic, ambos seguem no departamento médico. Apesar disso, Martínez e Thuram estão prontos e jogarão.

Inter de Milão x Bologna - Campeonato Italiano Foto: Arte/Estadão

INTER DE MILÃO X BOLOGNA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 07/10 (sábado);

HORÁRIO: 10h (horário de Brasília);

LOCAL: San Siro, em Milão, na Itália

ONDE ASSISTIR INTER DE MILÃO X BOLOGNA AO VIVO

Star+ (streaming).

ESPN 3

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE INTER DE MILÃO E BOLOGNA

INTER DE MILÃO: Yann Sommer; Benjamin Pavard, Acerbi, Bastoni; Denzel Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. Técnico : Simone Inzaghi.

Yann Sommer; Benjamin Pavard, Acerbi, Bastoni; Denzel Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. : Simone Inzaghi. BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Moro, Freuler; Ndoye, Zirkzee, Orsolini. Técnico: Thiago Motta.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTER DE MILÃO E BOLOGNA