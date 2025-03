Inter de Milão x Feyenoord na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela volta das oitavas de final da Champions League, a partida entre Inter de Milão e Feyenoord está marcada para acontecer nesta terça-feira, a partir das 17h (horário de Brasília). Sediado no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo canal de TV fechada Space e pela plataforma de streaming Max.

Em boa fase, a Inter de Milão vem conseguindo bons resultados em todos os campeonatos dos quais participa. No Campeonato Italiano, o clube é líder com 61 pontos. Com as mesmas 18 vitórias do segundo colocado, o Napoli, permanece na frente por conta do maior número de empates. Na Copa da Itália, bateu a Lazio e avançou para a semifinal, na qual enfrentará o Milan. Já na Champions League, além de ter avançado para a fase de mata-mata entre os oito melhores times, a Inter parece ter um caminho fácil para as quartas: ainda que perca por um gol de diferença nesta terça, continuará avançando para a próxima etapa do torneio sem dificuldade.

Veja onde assistir a Inter de Milão x Feyenoord ao vivo Foto: Arte/Estadão

Depois de derrotar o Milan nos playoffs, o grande objetivo do Feyenoord é derrubar também o rival de cidade do clube, a Inter, adversário desta etapa. O momento do clube holandês é, no entanto, um pouco pior. Vencido no jogo de ida, o time precisa obrigatoriamente ganhar se quiser avançar para as quartas de final. Mais do que isso, deve tentar superar a equipe de Milão por pelo menos dois gols de vantagem — três, se quiser seguir no torneio sem disputar pênaltis agora. Apesar de difícil, o desafio não é impossível: só neste ano, o Feyenoord venceu três jogos por pelo menos três gols de diferença.

INTER DE MILÃO X FEYENOORD: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS LEAGUE

Data: 11/03/2025

11/03/2025 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

ONDE ASSISTIR A INTER DE MILÃO X FEYENOORD AO VIVO

Space (TV fechada)

(TV fechada) Max (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INTER DE MILÃO

INTER DE MILÃO: Sommer; Acerbi, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto; Lautaro Martínez e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FEYENOORD

FEYENOORD: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko e Bueno; Moder, Smal e Igor Paixão; Hadj Moussa, Carranza e Ivanusec. Técnico: Robin van Persie.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTER DE MILÃO E FEYENOORD

08/03 - Inter de Milão 3 x 2 Monza - Campeonato Italiano

3 x 2 Monza - Campeonato Italiano 05/03 - Feyenoord 0 x 2 Inter de Milão - Champions League