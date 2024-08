Inter de Milão x Lecce no Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Atual campeã espanhol, a Internazionale não começou o torneio com o pé direito. O time de Simone Inzaghi ganhava a primeira partida do campeonato até os acréscimos da segunda etapa, quando acabou levando o empate. Para recuperar a boa forma, a equipe de Milão contará com força total.

Do outro lado do campo, o Lecce foi derrotado pela Atalanta no último jogo. Após levar 4 a 0 em casa, o clube comandado por Luca Gotti busca reagir e sonha com uma vitória improvável contra o gigante italiano.