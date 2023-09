Inter de Milão x Milan: onde assistir, horário e escalação das equipes no clássico

Dorival coloca a ‘fervura’ de Sampaoli em fogo alto com apresentação inteligente e madura no Rio

Calleri marca único gol do jogo no Maracanã diante do Flamengo e leva para o Morumbi a vantagem do empate na decisão da Copa do Brasil; rival não joga nada e trio de ataque com Pedro, Gabigol e Bruno Henrique derrapa