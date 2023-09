Inter de Milão x Sassuolo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder do Campeonato Italiano, com 100% de aproveitamento, a Inter de Milão recebe o Sassuolo nesta quarta-feira para aumentar sua vantagem na ponta da tabela. A partida acontece às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza, e é válida pela sexta rodada da competição.

Campeão na temporada 2020/2021, a Inter tenta se colocar novamente no topo da Itália após observar Milan e Napoli conquistarem o Scudetto nos últimos anos. Nesta temporada, não conta com Lukaku, que não chegou a um acordo com o clube para a renovação de seu vínculo após ser emprestado pelo Chelsea e decidiu ir para a Roma, de José Mourinho.

Nas cinco primeiras rodadas e liderado por Lautaro Martínez, a Inter marcou 14 gols e sofreu apenas um. O time, comandado por Simone Inzaghi, tem o melhor ataque e a melhor defesa da Itália neste ano. Já a Sassuolo está apenas na 12ª colocação e tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Inter de Milão e Sassuolo se enfrentam pelo Campeonato Italiano. Foto: Arte/Estadão

INTER DE MILÃO X SASSUOLO

LOCAL: Milão, na Itália.

ESTÁDIO: Giuseppe Meazza.

DATA: 26/09/2023 (quarta-feira).

HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

INTER DE MILÃO : Sommer; Pavard, De Vrij e Acerbi; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram. Técnico : Simone Inzaghi.

: Sommer; Pavard, De Vrij e Acerbi; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram. : Simone Inzaghi. SASSUOLO: Cragno; Toljan, Viti (Ruan), Erlic e Viña; Boloca e Matheus Henrique; Berardi, Bajrami e Lauriente; Pinamonti. Técnico: Alessio Dionisi.

ÚLTIMOS RESULTADOS