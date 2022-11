Inter defende série invicta contra o América-MG para atrasar comemorações do Palmeiras

Publicidade

O Internacional não acredita na conquista do título brasileiro, mas a direção do clube gaúcho não esconde de ninguém que deseja terminar esta temporada ao menos com o segundo lugar. Para atingir seu objetivo, o técnico Mano Menezes já avisou que precisa somar pontos diante do América Mineiro, nesta quarta-feira, às 16h, na Arena Independência, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Invicto há 13 jogos, o Internacional é segundo colocado com 64 pontos e está distante dez do Palmeiras, que tem 74 e será campeão caso vença ou empate com o Fortaleza, também nesta quarta-feira à noite. A briga para ser vice-campeão, no momento, é mais direta com dois clubes cariocas Flamengo e Fluminense ambos com 61 pontos.

Caso o Internacional tropece diante do América-MG, o Palmeiras poderá comemorar o título antes mesmo de entrar em campo no Allianz Parque.

O segundo lugar vai garantir ao clube a premiação de R$ 42,7 milhões. A meta é atingir os 70 pontos e igualar a campanha de 2020, quando também foi vice-campeão sob o comando de Abel Braga. O clube já traça planos para a temporada 2023, quando o time vai disputar a fase de grupos da Copa Libertadores.

Alemão é um dos destaques do Inter na temporada. Foto: Ricardo Duarte/ SC Internacional

Fora desta disputa, o América-MG é o 11º colocado, com 46 pontos, e tenta continuar na zona de classificação para as competições internacionais: pré-Libertadores ou uma vaga na Copa Sul-Americana. Mas o time não atravessa bom momento, estando três jogos sem vencer. Na rodada passada empatou com o Goiás, por 2 a 2, em Goiânia (GO).

O técnico Mano Menezes teve um desfalque de última hora para armar o Internacional. O meia-atacante Taison está com um quadro febril e não viajou com o restante do elenco. O departamento médico acredita que seja uma virose, que tem rodado pelo elenco. O corte fez com que o jogador desabafasse nas redes sociais.

“Infelizmente, a virose que pegou alguns dos meus companheiros semana passada, também me pegou. Com o estômago debilitado e febre, tive que ficar fora da viagem para Minas Gerais na reta final do campeonato. Às vezes, a gente não entende algumas coisas da vida, mas seguimos os planos dela. Se Deus quiser, até o final de semana, estarei novo”, disse o treinador.

Outros jogadores também estão de fora. O volante Lizieiro se recupera de uma pancada no joelho esquerdo e o atacante Mikael está com uma entorse no tornozelo direito. Por outro lado, Fabrício Bustos, Johnny e Alemão, que foram desfalques contra o Ceará justamente por conta da virose, estão de volta.

Na terça-feira cedo, Mano Menezes comandou um treino tático na Cidade do Galo, centro do Atlético-MG, em Belo Horizonte. A maior dúvida está na defesa entre Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado, que se recuperou de uma lesão na panturilha (barriga da perna) direita. Mano Menezes mantém o mesmo discurso desde que assumiu o Inter: “Nós estamos seguindo à risca o plano de pensar jogo a jogo. Para nós, este jogo diante do América é o mais importante do campeonato, porque vale três pontos”, afirmou.

No América, o técnico Vagner Mancini conta com o retorno do lateral-esquerdo Marlon, que estava fora por conta de uma fratura no dedo da mão esquerda.

Por outro lado, o atacante Everaldo até foi liberado pelo departamento médico, mas deve ficar como opção para o segundo tempo. Ele sofreu uma entorse no pé direito contra o Goiás e ainda sente dores no local. Já o atacante Matheusinho e o lateral direito Patric estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG X INTERNACIONAL

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Conti (Iago Maidana), Éder e Marlon (Danilo Avelar); Lucas Kal, Juninho e Alê; Aloísio (Henrique Almeida), Felipe Azevedo e Mastriani. Técnico: Vagner Mancini.

INTERNACIONAL - Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo (Mercado), Vitão e Renê; Johnny, Edenilson, Carlos de Pena, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).