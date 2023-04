Inter e Benfica fazem jogo de 6 gols, italianos levam a vaga e terão clássico com Milan

Depois de muito tempo sem conseguir fazer um bom papel na Champions League, as equipes de Milão fazem edição de superação e vão se enfrentar na semifinal da competição. Um dia após o Milan carimbar a vaga, nesta quarta foi a vez de a Internazionale se garantir entre os quatro melhores após 13 anos. Os comandados de Simone Inzaghi avançaram com 3 a 3 no Giuseppe Meazza com o Benfica após fazer 2 a 0 em Lisboa.

Barella anotou para os italianos e Aurners empatou ainda no primeiro tempo. Lautaro ainda teve um gol anulado antes do intervalo. Empurrou o zagueiro antes de cabecear. Mas acabou decisivo na etapa final mostrando-se decisivo na área. Corrêa, no primeiro lance em campo, definiu o resultado.

Com enorme desvantagem na série após levar 2 a 0 em casa, o Benfica se viu obrigado a sair ao ataque logo de cara. Sem tempo a perder, o time se posicionou no campo ofensivo. Acabou dando espaço e sofrendo com contragolpes.

Inter e Benfica empatam por 3 a 3 em Milão pelas quartas de final da Champions. Foto: Alessandro Garofalo/ Reuters

Logo aos seis minutos, Lautaro Martínez escapou dos marcadores e tocou para Dimarco. O jogador estava livre, mas acabou não dominando. Com muito campo para atacar, a Inter não demorou para tirar o zero do marcador. E foi com uma pintura.

Novo ataque em velocidade, toques rápidos, até a bola cair nos pés de Barella. O meio-campista cortou dois marcadores em um único drible e mandou colocado, longe do alcance de Vlachodimos.

Abrir 3 a 0 de vantagem no confronto fez a Inter se acomodar em campo. E os portugueses aproveitaram um minuto de distração para empatar. Em condição legal, Rafa Silva recebeu na direita e cruzou na cabeça do norueguês Aurners. Onana já havia salvado antes, mas estava batido desta vez.

A segunda etapa deu largada com Lautaro novamente ficando no quase. O brasileiro David Neres entrou no time português e a pressão aumentou bastante por suas jogadas individuais. Porém, Onana se garantia entre as traves.

A Inter soube se postar na defesa e mostrou-se mortal na frente. Depois de alguns gols desperdiçados, Lautaro finalmente deixou sua marca, escorando cruzamento de Dimarco e garantindo enorme e linda festa em Milão. Restando 20 minutos, a torcida já celebrava a vaga com cantoria em alto e bom som. Com apenas um minuto em campo, Corrêa cortou o defensor e bateu colocado, ampliando o placar. Os gols de Silva e Musa, ambos no fim, não atrapalharam em nada a celebração italiana.