Inter é eliminado pelo Caxias nos pênaltis em jogo encerrado com pancadaria no Beira-Rio

O Internacional está eliminado do Campeonato Gaúcho. O time colorado perdeu para o Caxias, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, em jogo realizado na noite deste domingo, no Beira-Rio. Com a derrota, fica sem chegar à final pelo segundo ano consecutivo. Já o Caxias enfrentará o Grêmio na decisão, assim como ocorreu em 2020.

Ao fim da partida, o estádio colorado virou palco de uma pancadaria generalizada, que começou após Wesley Pombo, jogador do Grêmio emprestado ao Caxias, converter o último pênalti e comemorar levando as mãos aos ouvidos. A briga iniciada entre jogadores se estendeu a torcedores que invadiram o gramado.

Durante a confusão, o desentendimento mais físico foi entre o meia Alan Patrick, do Inter, e o volante Marciel, dos Caxias. Os dois trocaram socos e pontapés. Quando torcedores começaram a invadir o gramado, foi possível ver um homem carregando uma criança no colo no meio do tumulto e chutando um jogador do Caxias.

O Internacional começou o jogo com apetite e viu o goleiro Bruno Ferreira salvar o que seria o gol de Maurício. Na tentativa de ir para o ataque, o time colorado deixou o duelo franco. O Caxias, então, foi para cima. Dentro da área, Jean Dias teve a chance de abrir o placar, mas Keiller defendeu.

A equipe de Mano Menezes, no entanto, saiu em vantagem ao marcar aos 19 minutos. Luiz Adriano tabelou com Alan Patrick e deu bela assistência para Maurício, que mandou para o fundo das redes. O camisa 10 também teve chance de deixar o dele, mas errou o alvo.

O Caxias, no entanto, não desistiu e deixou tudo igual aos 47 minutos. Jean Dias fez grande jogada pela esquerda, passou por Baralhas e cruzou para Eron, na entrada da pequena área, testar firme para empatar.

No segundo tempo, os times optaram por não se arriscarem tanto, mas o Inter continuou levemente melhor. Aos seis minutos, Wanderson disparou em velocidade e soltou a bomba. A bola bateu caprichosamente no travessão.

O Inter continuou tendo as melhores oportunidades e chegou a ter um gol anulado, marcado por Luiz Adriano. A situação do time colorado, no entanto, ficou ruim aos 31 minutos, quando Carlos de Pena acertou Wesley com força e acabou expulso.

O jogo acabou ficando aberto com ambos os clubes desperdiçando grandes oportunidades de vencer a partida, que acabou indo para os pênaltis.

Inter e Caxias converteram as suas quatro primeiras cobranças. Pelo lado colorado: Alan Patrick, Pedro Henrique, Matheus Dias e Alemão. Para o time grená: Marcão, Jean Dias, Guedes e Marcelo Ferreira.

Na quinta cobrança, Estevão errou, enquanto Wesley converteu e colocou o Caxias na grande decisão do Campeonato Gaúcho. No fim, teve mais confusão, com cartões vermelhos para Matheus Dias e Guedes.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 (4) X (5) 1 CAXIAS

INTERNACIONAL - Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Thauan Lara; Baralhas (Matheus Dias), Carlos de Pena, Maurício (Estevão), Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

CAXIAS - Bruno; Marcelo Ferreira, Dirceu, Fernando Fonseca e Dudu Mandai; Marlon (Moacir), Guedes e Peninha (Wesley); Jean Dias, Eron (Marcão) e Diego Rosa (Pedro Cuiabá). Técnico: Thiago Carvalho.

GOLS - Maurício, aos 19, e Eron, aos 47 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein

CARTÕES AMARELOS - Alan Patrick, Mercado e Maurício (Inter); Bruno, Dudu Mandai, Marcelo Ferreira e Pedro Cuiabá (Caxias).

CARTÃO VERMELHO - Carlos de Pena e Matheus Dias (Inter); Guedes (Caxias)

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).