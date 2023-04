Inter e Grêmio passam aperto, mas avançam e impedem que zebras cheguem às oitavas da Copa do Brasil

Grêmio, Internacional, Bahia e Botafogo são os últimos classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes garantiram a vaga nesta quinta-feira com os duelos de volta da terceira etapa e impediram que zebras prosseguissem no torneio. Os times gaúchos tiveram dificuldade, enquanto baianos e cariocas não sofreram, especialmente pela vantagem garantida pelo resultado no primeiro jogo.

Foi mais sofrido que o esperado, mas o Grêmio garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, ao empatar, por 1 a 1, com o ABC, na Arena, em Porto Alegre. O time gaúcho segue na competição porque havia vencido em Natal por 2 a 0.

O ABC adotou a postura de ‘franco-atirador’ e buscou ser rápido quando tinha a bola nos pés, apostando no talento do atacante Matheus Anjos, autor de belos dribles. Tanta ousadia foi recompensada aos 20 minutos. Matheus Anjos tabelou com Daniel e bateu colocado diante de Gabriel Grando: 1 a 0 para o ABC.

Grêmio fica no empate com o ABC em Porto Alegre, mas carimba passaporte para as oitavas. Foto: Rennê Carvalho/ABC F.C.

A equipe potiguar teve chances de ampliar, desperdiçou as oportunidades e levou o golpe fatal nos minutos finais. O castigo veio aos 48 minutos. Luis Suárez brigou pela bola na intermediária do ABC e tocou para Everton Galdino, que bateu colocado para empatar a partida e garantir o Grêmio nas oitavas da Copa do Brasil.

INTER

Com emoção e na marca da cal, o Internacional garantiu sua participação nas oitavas de finais da Copa do Brasil de 2023. No jogo da volta da terceira fase, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), o CSA devolveu o placar da ida de 2 a 1 e a vaga foi decidida nos pênaltis, com vitória gaúcha por 7 a 6, na noite desta quinta-feira.

Após algumas tentativas frustradas, Tomas Bastos acertou o alvo e abriu o placar para os alagoanos aos 40 minutos. O gol fez o Internacional prender a bola até o intervalo, para evitar que o CSA aproveitasse o bom momento.

No segundo tempo, Alan Patrick foi derrubado na área e o pênalti, assinalado. O próprio Alan Patrick foi para a cobrança, deslocou o goleiro Dalberson e igualou a partida aos 18 minutos. Aos 36, Gabriel Taliari achou Thiaguinho entre os zagueiros e o atacante bateu rasteiro para colocar o time alagoano à frente novamente e levar a disputa para os pênaltis. Nas penalidades, Keiler defendeu a oitava e decisiva cobrança de Bruno Matias, e colocou o Internacional na próxima fase.

BOTAFOGO

Sem muita dificuldade e com o time reserva, o Botafogo confirmou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Ypiranga-RS por 2 a 0, nesta quinta-feira. No jogo de ida, em Erechim, o time carioca já havia vencido pelo mesmo placar. Matheus Nascimento e Janderson marcaram os gols alvinegros.

BAHIA

Depois de terminar o primeiro tempo sem gols e sob algumas vaias, o Bahia deslanchou na segunda etapa e superou o Volta Redonda por 4 a 0, na Arena Fonte Nova. Com a vitória desta quinta-feira, o time nordestino carimbou sua vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Cauly, Arthur Sales, duas vezes, Vitor Jacaré.

CLASSIFICADOS PARA AS OITAVAS DE FINAL

Santos

América-MG

Sport

Cruzeiro

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Grêmio

Flamengo

São Paulo

Fluminense

Corinthians

Internacional

Fortaleza

Athletico-PR

Palmeiras

O sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil acontece na próxima terça-feira, dia 2 de maio, às 13h, na sede da CBF, no Rio.