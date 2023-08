Inter Miami vence Orlando por 3 a 1 com dois gols de Messi e avança para as oitavas da Leagues Cup

A festa de Lionel Messi em Miami continua. O Inter se classificou para as oitavas de final da Leagues Cup nesta quarta-feira, 3, com uma vitória de 3 a 1 sobre o Orlando City no primeiro clássico da Flórida para o astro argentino, que marcou seu segundo gol consecutivo.

De gol em gol - ele já marcou cinco em três jogos - Messi já se tornou o ídolo incontestável de uma torcida que agora sonha em vencer esse torneio disputado por equipes da MLS (Estados Unidos e Canadá) e da liga mexicana.

Messi, camisa 10 do Inter Miami, batalha contra Robin Jansson do Orlando City no segundo tempo durante a partida das oitavas de final da Leagues Cup 2023 no DRV PNK Stadium nesta quarta-feira, 2, em Fort Lauderdale, Flórida. Foto: MIKE EHRMANN / Getty Images via AFP

A partida começou da melhor maneira para o Inter Miami. Sergio Busquets comandava o meio de campo, a equipe jogava com paciência e Messi só precisava entrar mais em campo.

Não demorou muito para La Pulga aparecer. Aos seis minutos, Robert Taylor recebeu a bola na esquerda, encarou o lateral adversário, acelerou em direção ao centro e viu Messi na área. O ponta lançou uma bola brilhante, que passou por cima da defesa e o capitão argentino chutou para o gol.

A multidão de 20 mil pessoas no DRV PNK em Fort Lauderdale, ao norte de Miami, já estava ansiosa em antecipação a outra possível exibição de estrela.

Um amarelo para o camisa ‘10′

Continua após a publicidade

Parecia apenas uma questão de tempo até que o segundo gol do Inter chegasse, quando o Orlando City, privado de bolas até então, empatou em uma jogada isolada.

O meio-campista uruguaio Cesar Araujo marcou com um chute rasteiro depois que o goleiro Drake Callender desviou um bom chute do colombiano Ivan Angulo.

O gol de Orlando desequilibrou o jogo do Inter, que, por alguns minutos, multiplicou os passes errados e os desvios, inclusive de Messi. O camisa 10, frustrado com a marcação dos adversários, recebeu seu primeiro cartão amarelo nos Estados Unidos com um empurrão em um adversário.

Após protestar contra vários desarmes rivais, o gênio de Rosário voltou a se concentrar no jogo e quase colocou sua equipe à frente novamente com duas chances claras antes do intervalo.

O segundo gol do Inter saiu logo após o intervalo. O árbitro concedeu um pênalti devido a uma leve disputa do zagueiro Antonio Carlos com Josef Martinez na área. O atacante venezuelano cobrou o pênalti sem hesitar.

Para o técnico do Orlando, o colombiano Óscar Pareja, a falta não existiu. ”As coisas têm que ser justas e o que aconteceu em campo hoje não foi assim”, reclamou após o jogo em uma coletiva de imprensa.

“Quero enfatizar isso porque são circunstâncias do jogo que são controláveis agora, porque eles têm um VAR para ir e ver, mas mesmo isso não aconteceu”, acrescentou.

Continua após a publicidade

A estreia de Jordi Alba

Dessa vez, o Orlando, treinado pelo colombiano Óscar Pareja, não voltou a se abater. Na frente, Busquets e Messi controlavam o jogo, e receberam o reforço de Jordi Alba.

O lateral-esquerdo espanhol, apresentado pouco antes do jogo, quase não teve chance de brilhar, mas sua parceria com seus ex-companheiros de Barcelona é promissora.

O proprietário do Inter Miami, Jorge Mas, apresenta a Jordi Alba sua camisa de número 18 antes da partida das oitavas de final da Leagues Cup 2023 entre Orlando City SC e Inter Miami CF no DRV PNK Stadium nesta quarta-feira, 2, em Fort Lauderdale, Flórida. Foto: HECTOR VIVAS / Getty Images via AFP

A vitória já parecia certa para o Inter Miami, mas Messi garantiu que não houvesse sustos. Depois de uma boa jogada coletiva, Josef Martinez recebeu na área, levantou a cabeça e deixou o astro argentino sozinho na frente do goleiro. La Pulga não cometeu nenhum erro com o pé direito e selou mais um belo jogo para ampliar sua sequência de vitórias na Flórida. Três em três.

“Não é mais surpreendente, [Messi] faz isso todo dia, todo jogo. É uma barbaridade (...) e depois de tantos anos sem jogarmos juntos, hoje finalmente jogamos de novo”, disse o espanhol à Apple TV após a partida.

Com a vitória de quarta-feira, a Inter avança em uma competição que oferece a Messi uma chance de disputar seu primeiro título de clube fora do futebol europeu.

Continua após a publicidade

A competição de verão concede três ingressos para a Copa dos Campeões da CONCACAF de 2024, um caminho para o Mundial de Clubes, e parece ser uma opção mais promissora do que a MLS, onde o Inter está em último lugar na tabela, 11 jogos sem vencer e tem um longo caminho a percorrer para chegar aos playoffs./AFP