Inter Miami rescinde contrato com goleiro que criticou contratação de Messi; entenda

Desde que chegou ao Inter Miami, Messi já marcou sete gols em quatro jogos e ajudou a equipe a se classificar às quartas de final da Leagues Cup. No entanto, nem todos os jogadores do elenco viram positivamente a chegada do camisa 10. Nick Marsman, goleiro de 32 anos, é um destes e criticou publicamente a contratação do argentino. Nesta semana, a franquia, que tem David Beckham como um de seus donos, rescindiu seu contrato.

Há dois meses, quando surgiram os primeiros rumores da chegada do argentino aos EUA, Marsman comentou, em entrevista à ESPN, que o clube não estava preparado para receber Messi. “Pessoalmente, eu acho que o clube não está preparado para a sua chegada. Nós temos um estádio temporário, as pessoas podem entrar no gramado, nós vamos ao estádio sem qualquer segurança. Eu espero que ele venha, mas eles não estão preparados”, afirmou.

Nick Marsman afirmou que o Inter Miami não estava preparado para a chegada de Messi. Foto: Sam Navarro/USA TODAY Sports

O DRV PNK Stadium, localizado em Fort Lauderdale, na Flórida, recebe a maioria dos jogos da franquia. Com capacidade para pouco mais de 20 mil torcedores, esteve lotado nas últimas partidas da equipe na Leagues Cup, torneio que reúne equipes da Major League Soccer (MLS) e do Campeonato Mexicano. Na estreia de Messi, personalidades como LeBron James e Kim Kardashian, estiveram presentes.

Na sexta-feira, o Inter Miami anunciou a rescisão do contrato do arqueiro. Holandês, ele chegou ao Inter Miami em 2021, após passagem pelo Feyenoord. Em duas temporadas, disputou 29 jogos, sendo que em seis destes não foi vazado. Drake Callender continuará como titular do time. O Inter Miami não afirmou se a rescisão se deu pelos comentários sobre a chegada de Messi.

Em junho, poucos dias após a franquia confirmar a contratação do argentino, Marsman precisou ser internado após receber uma picada de aranha durante um passeio com sua família por um zoológico da Flórida. Desde então, não entrou mais em campo pela franquia de Miami.