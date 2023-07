Inter Miami x Atlanta United: onde assistir ao jogo de Messi, horário e escalações das equipes

Lionel Messi vai fazer a sua segunda pelo Inter Miami nesta terça-feira, às 20h30 (horário de Brasília), na partida contra o Atlanta United, pela Leagues Cup, torneio entre equipes da Major League Soccer (MLS) e da Liga MX, responsáveis pelos campeonatos americano e mexicano de futebol, respectivamente. A partida será realizada no DRV PNK Stadium, localizado na cidade Fort Lauderdale, na Flórida, casa do novo time do craque argentino.

Depois de decidir em sua partida de estreia com um golaço de falta, Messi se prepara para a segunda partida pelo Inter Miami. Se no jogo da última sexta-feira o astro argentino entrou no começo do segundo tempo, para o jogo desta terça-feira a história deve ser outra. Em entrevista coletiva antes da partida, o treinador Tata Martino informou que Messi e Busquets podem começar a partida contra o Atlanta United.

“Sim (Messi será capitão), até porque ele já foi o capitão na última partida (o argentino vestiu a braçadeira ao entrar em campo no segundo tempo). Dessa maneira, é muito provável que tanto Messi quanto Busi (apelido de Busquets) jogarão mais tempo, talvez até desde o começo do jogo. Mas, tudo vai depender de como eles se sentirem (no treino). Temos que lembrar que é apenas o segundo jogo deles (depois das férias)”, explicou o treinador Tata Martino.

Inter Miami x Atlanta United - Leagues Cup Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Fort Lauderdale, Flórida (Estados Unidos).

: Fort Lauderdale, Flórida (Estados Unidos). ESTÁDIO : DRV PNK Stadium.

: DRV PNK Stadium. DATA : 25/07/2023.

: 25/07/2023. HORÁRIO: 20h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Continua após a publicidade

MLS Season Pass, na Apple TV+.

O MLS League Pass se trata de um pay-per-view dentro da plataforma de streaming da Apple que permite acompanhar todos os jogos da liga e outros torneios do futebol dos Estados Unidos.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

INTER MIAMI: D. Callender; D. Yedlin, K. Miller, S. Krivtsov e C. McVey. Sergio Busquets (B. Cremaschi), D. Arroyo e D. Ruiz; Lionel Messi (R. Robinson), L. Campana e R. Taylor. Técnico: Tata Martino. Atlanta

D. Callender; D. Yedlin, K. Miller, S. Krivtsov e C. McVey. Sergio Busquets (B. Cremaschi), D. Arroyo e D. Ruiz; Lionel Messi (R. Robinson), L. Campana e R. Taylor. Tata Martino. ATLANTA UNITED: B. Guzan; R. Hernández, J. Sanchez e L. Abram; B. Lennon, S. Sosa, A. Sejdic e C. Wiley; M. Chol, T. Almada e M. Berry. Técnico: Ó. Pareja.

ÚLTIMOS RESULTADOS: